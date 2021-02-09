SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Başakşehir, Fenerbahçe’yi ikinci kez eledi

Medipol Başakşehir, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi tarihinde ikinci kez eleme başarısı gösterdi.

Güncellenme: 23:44, 09/02/2021
Haberler Başakşehir
Başakşehir, Fenerbahçe’yi ikinci kez eledi

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final müsabakasında evinde uzatmalarda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Fenerbahçe kupaya veda etti.

Müsabakanın 42. dakikasında Junior Fernandes ile 1-0 öne geçen turuncu-lacivertlilere 72. dakikada cevap Enner Valencia'dan geldi. 90 dakika 1-1'lik skorla tamamlanırken maç uzatmalara gitti. Uzatmanın ilk devresinde 96. dakikada Gulbrandsen ile skoru 2-1'e getirirken maçın geri kalan dakikaları bu skorla tamamlandı ve Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdırırken, sarı-lacivertli ekip kupaya çeyrek finalde veda etti.

Fenerbahçe daha önce 17 Mayıs 2017'de Medipol Başakşehir'e penaltılarda elenmişti.

İLGİLİ HABER Fenerbahçe`ye bir darbe daha... `Kocaman` zafer Fenerbahçe`ye bir darbe daha... `Kocaman` zafer

Başakşehir Fenerbahçe türkiye kupası