Ankaragücü, Hikmet Karaman ile anlaştı

Süper Lig’in 24. haftasında Demir Grup Sivasspor’a 4-1 yenilen MKE Ankaragücü’nde istifa eden teknik direktör Mustafa Dalcı’nın yerine gelecek isim belli oldu.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Teknik direktör konusunda Hikmet Karaman ile prensipte anlaşma sağlanmıştır. Yeni hocamız akşam Ankara’da olacaktır” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 18 puanla 20. sırada yer alıyor.

Hikmet Karaman ise son olarak Yeni Malatyaspor’u çalıştırmıştı.