Akhisar’ın zemini tam not aldı

Türkiye'de hibrit çim uygulamasının ilk uygulandığı statlardan olan Akhisar Belediye Stadyumu, Akhisar Belediye ekiplerinin yaptığı titiz bakımlarla ilk günkü halinde kalmayı başardı. Zemin sorununun en büyük sorunlardan biri olduğu ve çok tartışıldığı son günlerde Akhisar Belediye Stadyumu'nun zemini beğeni topladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yaptığı görüntüden çim saha durum tespitlerinde, aralarında büyük kulüplerin de olduğu Türkiye genelindeki tüm stadyumlar arasında ‘çok iyi' konumda olan Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu, Akhisarspor'un ligdeki diğer rakipleri Samsun, Adana, Keçiören ve Balıkesir ile birlikte tam not aldı.

Akhisarspor, bu pazar kendi evinde ligin güçlü ekiplerinden ve Süper Lig adaylarından biri olan Samsunspor'u konuk edecek.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Saha ve çim bakımlarını yapan Akhisar Belediyesi Tesisler Müdürlüğü personelinden teknik bilgi alan Başkan Dutlulu, şehrin takımı Akhisarspor'un daha iyi bir sahada müsabakalara katılabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti.