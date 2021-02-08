Ünal Karaman: Verilmeyen gollere baktığımızda…

Göztepe, Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'ya 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla 26 puanda kalan ve galibiyet hasreti dört maça çıkan İzmir ekibi, yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde henüz galibiyetle tanışamadı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, mağlup oldukları için üzgün olduklarını ve bu sonucu hak etmediklerini söyledi.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Göztepe Teknik Direktörü Ünal Karaman, şunları söyledi:

“Kaybettiğimiz için üzgünüm. Bu sonuç sahada verdiğimiz mücadelenin karşılığı değildi. Çünkü verilmeyen gollere baktığımızda ciddi anlamda tartışılması gereken iki karar vardı. Özellikle yediğimiz ilk gol öncesindeki pozisyon ofsayttı. Sahada da bunun için itirazımızı yaptık. Devamında da gol yedik. Rakibimizin kalemizi bulan iki şutu var ve sonuç da 2-0 oldu. Ama baktığımda maçın sonucuna etki edecek pozisyonların tamamına yakınında bizim aleyhimize çıkan kararlar var. Camiam adına üzgünüm. Gaziantep benim emek verdiğim, alın teri döktüğüm bir yer. O yüzden galibiyetten dolayı onları tebrik ediyoruz. İki takım futbolcuları da iyi niyetle sahada mücadele verdi. Maç içerisinde kritik pozisyonların tamamının bizim aleyhimize olması beni ve bu camiaya gönül veren milyonları da üzdü.”

İLGİLİ HABER Antep hasrete son verdi