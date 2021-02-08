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Trabzonspor, zirve yarışı için Malatya’da

Son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve 6 galibiyet alan Trabzonspor, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u da mağlup edip liderle puan farkını 6’ya düşürmek istiyor.

Güncellenme: 08:59, 08/02/2021
Haberler Futbol
Trabzonspor, zirve yarışı için Malatya’da

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile müthiş bir çıkış yakalayıp şampiyonluk yarışına katılan Trabzonspor, 24. haftanın kapanışını bugün saat 19.00'da Yeni Malatyaspor deplasmanında yapacak.

Ligdeki son 7 maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, zemin probleminin olduğu Malatya'da da kazanıp liderle puan farkını 6'ya düşürmeyi istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen, Malatya'ya götürülmezken Serkan Asan ise kafilede yer aldı.

STAT: Yeni Malatya

SAAT: 19.00

HAKEM: Erkan Özdamar

MUHTEMEL 11’LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Acquah, Umut, Adem, Fofana, Mallan, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar IE, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

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