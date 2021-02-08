Trabzonspor, zirve yarışı için Malatya’da

Teknik Direktör Abdullah Avcı ile müthiş bir çıkış yakalayıp şampiyonluk yarışına katılan Trabzonspor, 24. haftanın kapanışını bugün saat 19.00'da Yeni Malatyaspor deplasmanında yapacak.

Ligdeki son 7 maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, zemin probleminin olduğu Malatya'da da kazanıp liderle puan farkını 6'ya düşürmeyi istiyor. Trabzonspor'da sakatlıkları süren Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Trondsen, Malatya'ya götürülmezken Serkan Asan ise kafilede yer aldı.

STAT: Yeni Malatya

SAAT: 19.00

HAKEM: Erkan Özdamar

MUHTEMEL 11’LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Chebake, Semih, Wallace, Bülent, Acquah, Umut, Adem, Fofana, Mallan, Tetteh

Trabzonspor: Uğurcan, Kamil Ahmet, Edgar IE, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny