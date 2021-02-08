Taşkın Çalış’tan tarihi performans… Ne Messi ne de Ronaldo başarabildi

TFF 1. Lig’in 20. haftasında futbolseverler, Balıkesirspor forması giyen Taşkın Çalış’ın tarihe geçen performansına tanıklık etti. 27 yaşındaki futbolcu, Akhisarspor maçında serbest vuruştan attığı gollerle Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Roberto Carlos, Juninho, Alex de Souza, Gheorghe Hagi, Pierre van Hooijdonk’un bile başaramadığı bir başarıya imza attı.

Taşkın Çalış, Akhisarspor maçında üç kez serbest vuruştan ağları sarsarak hat-trick yaptı.

Akhisarspor maçının 39. dakikası oynanırken Onurcan Güler, ceza sahasının hemen dışında topa eliyle müdahale etti. Onurcan’ın ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasına neden olan serbest vuruşta topun başına Taşkın geçti. Yaptığı vuruşla ağları havalandıran Taşkın, 41. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarının son dakikaları oynanırken Akhisarspor kalecisi Halil Yeral, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği için kırmızı kart gördü. Kazanılan serbest vuruşta bir kez daha atışı kullanan Taşkın, 45. dakikada bu kez de Halil’in yerine oyuna giren yedek kaleci Emircan Seçgin’i avladı. Taşkın’ın attığı iki serbest vuruş golü, ilk yarının skorunu belirledi.

Maçta uzatma dakikaları oynanırken Balıkesirspor, bir serbest vuruş daha kazandı. 90+1. dakikada kullanılan serbest vuruşta ta topun başına geçen Taşkın, kendisinin ve takımının üçüncü golünü ağlara bıraktı. Balıkesirspor, Taşkın’ın serbest vuruşlardan hat-trick yaptığı karşılaşmayı 3-0 galip tamamladı.

TÜRKİYE’DE İKİNCİ, DÜNYADA DOKUZUNCU

Serbest vuruştan hat-trick yağan Türkiye’de ikinci, dünyada ise dokuzuncu futbolcu oldu. Türkiye’de daha önce Ankaragücü forması giyen Yılmaz Özlem, 19 Mayıs 2001 tarihinde Erzurumspor ile oynanan maçta serbest vuruştan üç gol birden kaydetmişti. Taşkın Çalış, tam 20 yıl sonra benzer bir başarıya imza atmayı başardı.

Dünyada ise serbest vuruştan hat-trick yapan sekiz futbolcu var.

İşte o isimler:

Sinisa Mihajlovic (Lazio): 1998 / Lazio 5-2 Sampdoria

Giuseppe Signori (Lazio): 1994 / Lazio 3-1 Atalanta

Marcus Assunçao (Santos): 1998 / Bahia 3-3 Santos

Kostas Frantzeskos (PAOK): 1997 / PAOK 6-0 Kastoria FC

Yılmaz Özlem (Ankaragücü): 2001 / Ankaragücü 5-2 Erzurumspor

Cristiano da Silva (Kashiwa Reysol): 2015 / Kashiwa Reysol 3-3 Vegalta Sendai

Ray McKinnon (Dundee United): 1997 / Dundee United 3-2 Kilmarnock

Adrian Justinussen (HB Torshavn): 2020 / HB Torshavn 5-0 Argja Boltfelag