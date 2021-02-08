Süper Lig’de bir ilk! Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe…

Bu sezon Süper Lig’de 21 takım mücadele ederken takımlar yoğun fikstürde şampiyonluk yarışı veriyor. Her sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Üç Büyükler de 24. haftayı aynı puanla ilk 3 sırada tamamladı.

Galatasaray’ın derbide Fenerbahçe’yi mağlup edip liderlik koltuğuna oturması, Beşiktaş’ın da Konyaspor’u 1-0 yenerek 2 hafta aradan sonra kazanmasıyla takımlar zirvede 48 puanla yer aldı.

Bu puan durumu 24. hafta itibarıyla Süper Lig’de de bir ilki yaşatmış oldu. Daha önce ligde 1992-93 sezonunda 3 büyükler 20. haftada, 43’er puanla ilk üçte sırasıyla; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş olarak yer almışlardı.

24. hafta itibarıyla 3 ezeli rakip de aynı puanda buluştu. Her hafta bir takımın BAY geçtiği ligde takımlar 17 maç daha oynayacak.

Üç Büyükler oynadıkları 23. maç sonunda sırasıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe şeklinde 48’er puanla yer aldı.