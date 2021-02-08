Super Bowl’da kazanan Tampa Bay Buccaneers oldu | Tom Brady’nin 7. şampiyonluğu

ABD'de sadece spor tarihinin değil, ülke tarihinin en çok dikkat çeken organizasyonu olan Super Bowl'da şampiyonluk Tampa Bay Buccaneers'ın oldu.
43 yaşındaki efsane Tom Brady'nin 7. şampiyonluğunu yaşadığı ve MVP seçildiği maçta, Tampa Bay rakibini 31-9 yenmeyi başararak 18 yıl sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.
ABD'nin Florida eyaletinin Tampa şehrindeki Raymond James Stadı'nda oynanan ve corona pandemisi nedeniyle 25 bin taraftarın alındığı maçta, efsane devre arası şovunda ise the Weeknd sahne aldı.
EN ÇOK ŞAMPİYON OLAN TAKIMI BİLE GEÇTİ Yaşayan efsane Brady daha önce 6 şampiyonluk kazandığı New England Patriots'tan ayrılıp Tampa Bay'a geçtiğinde tüm NFL dünyası şaşırmıştı.
Ancak 43 yaşındaki efsane burada da şampiyon olmayı başardı. Tom Brady, 7. kez yaşadığı şampiyonluk sevinci sonrasında NFL'de en çok şampiyon (6) olan New England Patriots ve Pittsburgh Steelers'ı da geçti!
Tom Brady böylelikle en çok Super Bowl kazanan takımdan daha çok şampiyonluk kazanmış oldu.
AÇIK ARA EN POPÜLER OLAY! ABD tarihinde en çok izlenen 10 TV yayınının 8'ini Super Bowl'lar oluşturuyor. Listenin 1 numarasında Apollo 11 yayını, 8 numarasında ise Richard Nixon'ın istifa konuşması yer almakta.