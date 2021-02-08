Samsunspor’dan anlamlı mesaj

Samsun’da Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiser Ahmet Gök ile öğretmen Hilal Gök’ün çocukları 11 yaşındaki Vatan Gök bir süre önce corona virüsü teşhisi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Bugün hastaneden taburcu olan ve tedavisi evde devam eden Vatan Gök’e Samsunspor’dan destek mesajı geldi.

Sosyal medyada yayınlanan destek mesajı videosunda Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, futbolcuları ile yan yana gelip, “Vatancığım geçmiş olsun. En kısa zamanda iyileşip seni buraya bekliyoruz. Çok çabuk zamanda iyileşiyorsun ve buraya geliyorsun. Hepimiz yanaklarından öpüyoruz” dedi.

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