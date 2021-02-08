Ne yaptın Mbappe! 11 saniyede ve 36 km hızla…

Fransa Ligue 1’de oynanan derbide Marsilya’ya konuk olan Paris Saint Germain, sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı. PSG’ye zaferi getiren golleri 9. dakikada Kylian Mbappe ve 24. dakikada Mauro Icardi kaydetti.

Geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı oyuncusu seçilen 22 yaşındaki Mbappe, 150. maçında yaşattığı unutulmaz bir sahne ile geceye damga vurdu. Maçın hareketi, Mbappe’nin kendi ceza sahası içinden başladığı ve 36 km hıza ulaştığı koşusunu, golle sonuçlandırması oldu.

Neredeyse kendi ceza sahasının altıpas bölgesinden koşuya başlayan Mbappe, 11 saniyede rakip ceza sahası içine girerek 16. golünü ağlara bıraktı.

Real Madrid devrede

Paris Saint Germain ile henüz yeni bir sözleşme imzalayan Mbappe için en ciddi adayın Real Madrid olduğu biliniyor. Ancak PSG ile sözleşmesi 2022’de sona erecek olan 22 yaşındaki Fransız futbolcunun, en az iki yıl daha Paris temsilcisinde forma giymesi bekleniyor.

İspanya gazetesi AS’ta yer alan son iddiaya göre; Mbappe’nin, belirli bir ücret karşılığında Real Madrid’e transfer olmasını sağlayacak maddeyi içeren bir sözleşmeyi imzalamak istiyor.

İLGİLİ HABER Karlsruher oyuncularından görülmemiş korner taktiği

Ekonomik olarak zor günlerden geçen Real Madrid’in de bu süreçte mali konuları düzene koyup Mbappe için verilecek ücreti ayarlamaya hazırlandığı ifade ediliyor.

2017’de Paris Saint Germain’e transfer olan Mbappe, 150 maçta 108 gol attı ve 9 şampiyonluk yaşadı.

İLGİLİ HABER Marsilya`da yangın sürüyor! Villas Boas`ın şok istifası ve nedeni...