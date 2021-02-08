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Sözcü

Lider Giresun’un bileği bükülmüyor

Giresunspor, sahasında konuk ettiği Bursaspor'u mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini dokuz maça çıkardı. En son Ekim ayının sonunda Ümraniyespor'a yenilen Giresunspor, o maçtan sonra oynadığı 13 maçta da yenilgi yüzü görmedi.

Güncellenme: 21:36, 08/02/2021
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Lider Giresun’un bileği bükülmüyor

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Giresunspor, Çotanak Stadyumu’nda oynanan maçta Bursaspor’u 2-1 mağlup etti. Liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştıran Giresunspor, böylece ligde üst üste 9. galibiyetine imza atmış oldu. Ligde 13 maçtır da yenilgi yüzü görmeyen Giresunspor’u galibiyete taşıyan goller Balde’den gelirken, Bursaspor’un tek golünü penaltıdan Emirhan kaydetti.

Ligde inanılmaz bir çıkış yakalayan Giresunspor, Ali Akman’ı kadro dışı bırakmış, 4 futbolcusu sakat, 8 futbolcusu corona virüsüne yakalanmış, alt yapıdan 9 futbolcuyu maç kadrosuna etkilemiş Bursaspor karşısında da serisini sürdürdü. İlk yarıda gelen goller maçın skorunu belirlerken, Giresunspor ligdeki galibiyet serisini 9’a, yenilmezlik serisini ise 13’e yükseltti.

ÜÇ AYDA SADECE SİVASSPOR

Son olarak sahasında Ümraniyespor’a 31 Ekim 2020 tarihinde oynanan maçta yenilen Giresunspor, o maçtan sonra sadece Türkiye Kupası 5. Tur maçında Sivasspor’a kaybetti. Üç aydır ligde bileği bükülmeyen Karadeniz ekibi, Bursaspor karşısında da galip gelerek haftayı zirvede tamamladı.

Maça iyi başlayan Giresunspor, peş peşe bulduğu gollerle rakibine iki farklı üstünlük sağladı. Balde, 13 ve 14. dakikalarda attığı gollerle takımına avantaj sağladı. Bursaspor, kazanılan penaltı sonrası 38. dakikada Emirhan ile farkı bire indirdi. İlk yarı 2-1 Giresunspor’un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda skor avantajını korumayı başaran ev sahibi ekip, üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

Bu galibiyetle puanını 44 yapan Giresunspor, en yakın rakibi İstanbulspor’un yenildiği haftada puan farkını dörde çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Bursaspor ise 30 puanda kaldı.

Stat: Çotanak

Hakemler: Mert Güzenge, Ömer Tevfik Özkoç, Ali Tuna, Oğuzhan Uğurlu

Giresunspor: Onurcan, Hüsamettin, Mehmet, Eren (Traore dk. 89), Balde (Uzodimma dk. 70), Sadi, Erol Can, Sergen, Serginho, Hayrullah, Caner Hüseyin (Kerem dk. 82)

Yedekler: Tolgahan, Arda, Milinkovic, Yasin, İshak, Muhammet Himmet, Fatih

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Bursaspor: Mehmet Ataberk, Emirhan, Ozan İsmail, Özer (Kadir dk. 83), Çağatay, İsmail Can (Kerem dk. 6) (Abdullah dk. 57), Aykut (Şamilcan dk. 82), Taha, Burak, Batuhan, Eren Güler (Hasan Basri dk. 46)

Yedekler: Canberk, Zeynullah, Mustafa, Eren Tunalı, Enes

Teknik Sorumlu: Fazlı Tan

Goller: İbrahima Balde (dk. 13 ve 14) (Giresunspor), Emirhan Aydoğan (dk. 38 pen.) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Kerem Kök, Özer Hurmacı (Bursaspor), Hayrullah Bilazer, Serginho Junior (Giresunspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

  • 6′ Giresunspor'da Serginho, orta sahadan ceza sahasına kadar getirdiği topu Balde'ye gönderirken Balde'nin şutu yan ağlarda kaldı.
  • GOL! 13′ Giresunspor'da Serginho, sağ kanattan getirdiği topu derinlemesine ceza sahasına gönderirken kaleciye yakın bulunan Balde, topu ağlarla buluşturdu. 1-0
  • GOL! 14′ Giresunspor'da Caner Hüseyin, sol kanatta yakaladığı topu ceza sahasına kadar getirerek Balde'ye gönderdi. Topa gelişine vuran Balde, tekrar golü yakaladı. 2-0
  • GOL! 38′ Bursaspor'da Emirhan Aydoğan, kullandığı penaltı ile takımının ilk gölünü attı. 2-1
  • 41′ Giresunspor rakip sahada gol pozisyonu ararken Hayrullah, sert bir şekilde topa müdahale ederken top yan ağlarda kaldı.
  • 45+2′ Bursaspor, rakip ceza sahasında gol şansı ararken Çağatay, ceza yayından yarım röveşata ile topa vurdu ama az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
  • 90+3′ Giresunspor’da Uzodimma’nın ceza sahası dışından gönderdiği pası alan Traore, gol şansı denedi ancak çektiği şut az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.
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