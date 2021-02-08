Konyaspor’da İsmail Kartal dönemi sona erdi

İH. Konyaspor, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; “Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.

Teknik direktörümüz İsmail Kartal ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir. Görüşmelerdeki olumlu tutumu sebebiyle teknik direktörümüz İsmail Kartal ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/kVhPI6gbzP — İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) February 8, 2021

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş’a konuk olan Konyaspor, yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynayan rakibi karşısında fazla varlık gösterememiş ve 1-0 mağlup olmuştu.

Maçtan sonra istifa konusuna değinen Kartal, “Ben burada bir karar alabilecek durumda değilim ama yönetim bir karar alırsa saygı duyarım” ifadelerini kullanmıştı.

Eylül 2020’de Konyaspor’da göreve gelen 59 yaşındaki teknik adam, Süper Lig’de 22 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle topladığı 24 puanla 14. sırada yer alıyordu.

İLGİLİ HABER Beşiktaş penaltı bekledi, hakemler çekme `VAR` demedi!