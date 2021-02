Hoca farkı

BEŞİKTAŞ, Konyaspor maçında iki hoca gördük. Sergen Hoca maçı kazanmak için her şeyi yaptı. Üstelik daha 21. dakikada takımı 10 kişi kalmasına rağmen. Taktik ve sistem olarak, oyuncu değişiminde daha çok ofansif hamle yaparak kazanmayı bildi. Her zaman yazdım ve söyledim; Sergen Hoca büyük takım hocası. İsmail Hoca ise maçı almamak için her şeyi yaptı. Rakip 10 kişi kalmasına rağmen hâlâ oyunu kendi sahasında kabul edip planlarını yenilmeme üzerine kurdu ve Beşiktaş'ın mükemmel oynamasına müsaade etti.

HALBUKİ rakip 10 kişi. Bütün pas bağlantısını yapan Josef'in üzerine bir kişi vermiş olsaydı, Beşiktaş'ın bütün pas bağlantıların kesip Beşiktaş'ı durduracaktı. Hocam bunları yapamıyorsan 9 maçta sadece 1 galibiyet alırsın.

N'SAKALA çok sorumsuz davrandı. Bir futbolcu asla böyle basit hatalardan atılmamalı, sahada arkadaşlarını yalnız bırakmamalı. Böyle sorumsuzluk olmaz.

BEŞİKTAŞ'IN iyi oynamasının en büyük nedeni Josef'in mükemmel performansıydı. Oyunu başlatma, öne doğru çabuk oynama, oyunun yönünü çabuk değiştirme ve rakibin yapacağı hızlı atakları durdurma adına sahanın kilit ve en önemli oyuncusuydu. Adeta iki kişilik oynadı.

BEŞİKTAŞ sağ kanadı çok iyi kullandı. Geldiği günden bu zamana performansını artırarak Türkiye'nin en iyi sağ beki olan Rosier bu maçta sağ açık gibi oynadı. Adeta Beşiktaş'ı tek kanatta uçurdu ve sonuca taşıdı. Müsabakanın kahramanı oldu. Ghezzal da maçın gizli kahramandı.

HAKEM Halis Özkahya iyi maç yönetmesine rağmen sarı kartlarını kolay çıkardı.