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Galatasaray sihirli dokunuşla zirveye çıktı

Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarını kayıpsız geçen Galatasaray'da devre arasında kadroya katılan Onyekuru ile Mostafa, son 3 haftada 5 gol attı.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım
Güncellenme: 09:46, 08/02/2021
Haberler Futbol
Galatasaray sihirli dokunuşla zirveye çıktı

Fenerbahçe derbisini 1-0'lık galibiyetle atlatan Galatasaray, zirveye gümbür gümbür geldi. Malatya deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetin ardından sarı-kırmızılılarda 3. Henry Onyekuru dönemi başladı. Onyekuru, Gaziantep FK deplasmanında 2 gol atarak galibiyeti getirdi. Ülkesinde askerlik problemini kısa sürede çözüp Cimbom'a gelen Mısırlı forvet Mostafa Mohammed, Başakşehir maçında sahaya çıktı ve penaltıdan siftah yaptı.

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ŞAMPİYONLUK İNANCI

Gözler Fenerbahçe derbisine çevrilmişti. Fatih Terim, Onyekuru ile Mostafa Mohammed'i 11'de sahaya sürdü. Mısırlı yıldızın golü sarı-kırmızılıların galibiyet serisini devam ettirip liderliği getirdi. 6-1'lik Denizlispor galibiyetiyle Aslan, son 5 maçta 5. galibiyetini hanesine yazdırdı. İki transferinden 5 gollük katkı alan Teknik Direktör Fatih Terim'in kadro zenginliği arttı ve taraftarların şampiyonluk inancı yükselmeye başladı.

galatasaray Mostafa Mohamed Onyekuru süper lig
Yayınlanma Tarihi:09:42,