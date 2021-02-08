Galatasaray sihirli dokunuşla zirveye çıktı

Fenerbahçe derbisini 1-0'lık galibiyetle atlatan Galatasaray, zirveye gümbür gümbür geldi. Malatya deplasmanındaki 1-0'lık galibiyetin ardından sarı-kırmızılılarda 3. Henry Onyekuru dönemi başladı. Onyekuru, Gaziantep FK deplasmanında 2 gol atarak galibiyeti getirdi. Ülkesinde askerlik problemini kısa sürede çözüp Cimbom'a gelen Mısırlı forvet Mostafa Mohammed, Başakşehir maçında sahaya çıktı ve penaltıdan siftah yaptı.
Gözler Fenerbahçe derbisine çevrilmişti. Fatih Terim, Onyekuru ile Mostafa Mohammed'i 11'de sahaya sürdü. Mısırlı yıldızın golü sarı-kırmızılıların galibiyet serisini devam ettirip liderliği getirdi. 6-1'lik Denizlispor galibiyetiyle Aslan, son 5 maçta 5. galibiyetini hanesine yazdırdı. İki transferinden 5 gollük katkı alan Teknik Direktör Fatih Terim'in kadro zenginliği arttı ve taraftarların şampiyonluk inancı yükselmeye başladı.