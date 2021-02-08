Galatasaray Kulübü’nden derbi ile ilgili açıklama: Ali Koç yan locadan bizim oturduğumuz yere atladı

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörü Ömer Kükner, Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynadıkları derbi maç için stada gelen başkan Mustafa Cengiz’e akreditasyon kartı sorulduğunu kaydetti ve bu duruma tepki gösterdi.

GS TV’de yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Kükner, “Başkanımız Galatasaray heyetiyle birlikte geldi. Başkanımıza aşağıda akreditasyon kimliği sorulmuş. Bu çok ayıptır. Biz burada hiçbir zaman diğer kulüplerin başkanlarına böyle bir uygulama yapmıyoruz. Sorulması hukuken doğrudur ama adabımuaşeret gereği ayıptır. Böyle bir şey olamaz. Başkanımızı 1-2 dakika bekletmişler. Sonra yukarı çıktı başkanımız. Herkesin içeri girmesini sağladıktan sonra en son kendisi gelir” ifadelerini kullandı.

‘1907 DİYEN HERKESİ İÇERİ ALDILAR’

Derbide Ülker Stadı tribünlerinde yaşanan küfür skandalıyla ilgili de konuşan Kükner, “Maçtan 2 gün önce TFF’ye resmi yazı gönderdik. Galatasaray tarafından 30, Fenerbahçe tarafından 30, federasyondan da 30 kişiye izin verilecekti stadyumda. Ama maç günü her geleni içeriye alıyorlar. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da kalabalığı görünce şaşırdı” dedi.

Ömer Kükner sözlerine şöyle devam etti: “Protokol girişinde iki tane kuyruk gördüm. Adımı söyledim, ‘Galatasaray öbür taraftan’ dedi. Bunu güvenlik açısından yapıyorlar diye düşündüm ama bir şifre belirlemişler, ‘1907’ diyen herkesi içeri aldılar. Futbolcularımız maç sonunda ağlama hareketi yaparken Ali Koç, yan locadan bizim oturduğumuz yere atladı ve Başkanımız Mustafa Cengiz’e bir şeyler söylemeye başladı.”

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Kükner ayrıca, başkan Mustafa Cengiz’in, maçın taraftarsız oynanmasına karşın çok sayıda sarı-lacivertli futbol severin tribünde bulunmasından dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şikayette bulunduğunu da aktardı.