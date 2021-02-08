Galatasaray efsanesi Ahmet Keskinkılıç hayatını kaybetti

Galatasaray Kulübünde uzun yıllar altyapıda teknik direktörlük yapan Ahmet Keskinkılıç, 76 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Silivri Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Keskinkılıç’ın bu sabaha karşı hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Galatasaray Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle;

“Futbol Akademimizin tarihinde iz bırakan, birçok önemli futbolcunun keşfedilmesi ve yetiştirilmesini sağlayarak Türk futboluna birçok isim kazandıran duayen teknik adam Ahmet Keskinkılıç'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü”

Arda Turan da Instagram hesabından paylaşım yaparak Ahmet Keskinkılıç’a veda etti. Turan, “Hocam Allah rahmet eylesin. Mekanınız cennet olsun. Sizi tanımak, öğrenciniz olmak büyük onurdu” ifadelerini kullandı.