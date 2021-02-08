Fenerbahçe, VAR’ın yanlış kullanıldığını düşünüyor

Galatasaray derbisinde Ozan'ın kafa golü sonrası VAR'dan gelen ofsayt kararıyla birlikte Fenerbahçe'de isyan büyüyor. Sarı-lacivertli yönetim ve Teknik Direktör Erol Bulut, Riva'daki VAR yönetiminin ofsayt çizgilerinde Fenerbahçe aleyhine kararlar verdiğini düşünüyor.

Konyaspor maçının 31. dakikasında Pelkas'ın attığı gol, Valencia'nın eliyle oynadığı gerekçesiyle VAR uyarısı neticesinde hakem tarafından iptal edilmişti. İFAB kurallarına göre elin istem dışı olduğunda pozisyonun devamı gerekiyor. Pelkas'ın Gaziantepspor'a attığı beraberlik golü de VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Son olarak Mesut Özil'in ortasında Ozan'ın Galatasaray ağlarına gönderdiği gol geçersiz sayıldı.

Maç sonrasında soyunma odasında ofsayt nedeniyle iptal edilen gole büyük tepki vardı. Futbolcular, “Burada verilen ofsayt kararı çok tuhaf, anlamak, kabul etmek mümkün değil” diye isyan etti.