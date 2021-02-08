CANLI İZLE | Yeni Malatyaspor 0-0 Trabzonspor (Süper Lig 24’üncü hafta)

Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçını canlı olarak SKOR’dan dakika dakika takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 24’üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son 4 maçta fire vermeden 12 puan toplayan ve 5. sıraya yükselen Trabzonspor 24. haftanın kapanışında seriyi 5 maça çıkararak zirve yarışına ortak olmanın peşinde. Son haftalarda sahasında puanlar kaybeden Yeni Malatyaspor ise lig başlangıcındaki formunu tekrar yakalamak ve çıkış yakalamak istiyor. Abdullah Avcı’nın ilk maçına çıktığı 22 Kasım 2020’den bu yana Süper Lig’de en fazla puan toplayan ve en az gol yiyen takım Trabzonspor, Malatya engelini kayıpsız atlatırsa yoluna çok sağlam bir moralle devam edecek. Yeni Malatyaspor Trabzonspor maçının canlı anlatımı ve mücadele ile ilgili tüm detaylar haberimizde…

25′ GOL OFSAYTA TAKILDI! Ekuban’ın uzun pasında ceza alanına hareketlenen Nwakaeme kalecinin hatası sonucu topu önünde buldu, boş kaleye topu gönderdi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havada. 23′ Chebake’nin ceza alanına gönderdiği topu Zeki kafayla çevirdi savunmadan seken top kornere gitti. 11′ ÇOK NET KAÇTI! Sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Djaniny ceza alanına çevirdi boş pozisyondaki Ekuban’dan önce Hadebe son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi. 1′ Zeki’nin sol kanattan kullandığı kornerde Nwakaeme topu tekrar kornere gönderdi. Mücadele Yeni Malatyaspor’un santra vuruşuyla başladı.



İLK 11’LER BELLİ OLDU:

Yeni Malatyaspor: Abulsamed, Wallace, Hadebe, Semih, Chebake, Zeki, Acquah, Ahmed, Umut, Tetteh, Adem Büyük

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Baker, Berat, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

YENİ MALATYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

8 Şubat Pazartesi günü Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 19.00’da başlayacak. Mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1’den naklen yayınlanacak.

KAZANIRSA BİR ADIM DAHA YAKŞALAŞACAK

Karşılaşma önce 39 puanı bulunan Trabzonspor Aytemiz Alanyaspor’un altından 5’inci sırada bulunuyor. Bordo mavililer bu maçı kazanması halinde 42 puana ulaşacak ve 4’üncü sıraya yerleşerek averajla lider konumda olan Galatasaray’la puan farkını 6’ya indirecek.

TRABZONSPOR’DA 3 EKSİK

Bordo-mavili takımda Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak ve Trondsen sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada yer almayacak.

Ev sahibi takımda ise Ertaç Özbir ve Karem Hafez sakatlıkları nedeniyle sahada olmayacak. Kubilay Kanatsızkuş ise kırmızı kart cezalısı olduğu için mücadelede görev alamayacak.

İŞTE MÜCADELENİN ÖNEMLİ NOTLARI: