Beşiktaş’ın yeni transferi Cenk Tosun sahaya indi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah BJK Nevzat Demir Tesislerinde yaptığı çalışmayla başladı. Siyah beyazlı takımın yeni transferi Cenk Tosun, karantina sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, koşu ve stretching çalışmasıyla günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas, 5e 2, dar alanda oyun ve minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupasında İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 12.00de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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