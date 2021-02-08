Beşiktaş’ın dinamoları işbaşında

Beşiktaş orta sahasının dinamoları Atiba Hutchinson ile Josef de Souza, etkili performansları ile bu sezon fark yaratıyor. Kanadalı yıldız Atiba, dün ilk kez yedek soyunsa da oyuna girdikten sonra Rosier'in attığı golde asist yaparak kilidi açan oyuncu oldu. Siyah-beyazlı formayla bu sezon rakip ağları 3 kez havalandıran 37 yaşındaki tecrübeli futbolcu, asist sayısını da 4'e yükseltti.

MAKİNE GİBİYDİ

Dünkü performansı ile gecenin yıldızlarından olan Josef ise kazandığı 11 sahipsiz top ile bu istatistikte takımın lideriydi. 78 kez topla buluşan sambacı, yüzde 85.5'lik isabet oranıyla pas yaptı. İki kez top çalma başarısı gösteren 31 yaşındaki yıldız orta saha, 6 da ikili mücadele kazandı ve yaklaşık 12 kilometrelik koşu mesafesine ulaştı. Josef'in de bu sezon ligde 1 golü ve 2 asisti bulunuyor.