Beşiktaş penaltı bekledi, hakemler çekme ‘VAR’ demedi!

Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş’ın Konyaspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 54. dakikasında siyah-beyazlılar, penaltı bekledi ama ne VAR’daki görevli hakem Bahattin Şimşek ne de orta hakem Halis Özkahya'dan öyle bir karar çıkmadı.

Ghezzal'ın serbest vuruşunda topa kafayla dokunan Welinton'ın formasından çekildiği objektiflere yansıdı.

Sergen Yalçın başta olmak üzere tüm futbolcular itiraz ederken penaltı yönünde bir karar verilmedi. Beşiktaşlı taraftarlar da sosyal medyada pozisyonun videosunu paylaşıp hakem yönetimine büyük tepki gösterdi.

“BIRAKIN SAHADA MÜCADELEMİZİ VERELİM”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahada mücadele eden futbolcularının saygıyı hak ettiklerini belirtip çarpıcı konuştu. Beşiktaş'ın hocası, “N'Sakala'nın pozisyonu çok profesyonelce bir davranış değil. Kendisi de ne kadar hatalı bir hareket yaptığını anladı. Kendini kontrol etmesi lazım. Biz 10 kişi de kalsak mücadelemizi veriyoruz. 9 kişi de kalsak bizim için hiçbir şey değişmez, yine aynı şeyi sahada vereceğiz. Hepsinin nasıl maç yönettiğini biliyoruz. Bırakın sahada mücadelemizi verelim. Kim şampiyon oluyorsa olsun. En azından mücadelemizi verelim. Şampiyon oluruz olmayız, ona sonra bakarız” dedi.

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