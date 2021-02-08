Bakasetas: Trabzonspor bana ciddi yatırım yaptı

Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup eden Trabzonspor’da ilk golün sahibi Anastasios Bakasetas, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Kendisine ciddi yatırım yapıldığını söyleyen Yunan futbolcu, “Dünya sıkıntıda, ekonomik sıkıntılar var. Trabzonspor bana bir yatırım yaptı ve ben de bunun karşılığını vermeye çalışıyorum. Her maçta elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Maç maç gitmeye devam ediyoruz. Hep birlikte daha iyi yerlere gelmek istiyoruz” dedi.

Şutlarının iyi olduğunu söyleyen orta saha oyuncusu, “Top bana gelmeden önce bana geleceğini hissetmiştim. En önemli özelliklerimden bir tanesi ceza sahası içinde ve dışında iyi şutlar çektiğimi düşünüyorum. Güzel bir gol olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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NWAKAEME’DEN ABDULLAH AVCI’YA ÖVGÜ

Bordo mavili takımda 90+5’te attığı ikinci golle son sözü söyleyen Nwakaeme maçın ardından Abdullah Avcı’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Trabzonspor taraftarını mutlu etmeye çalıştığını söyleyen Nijeryalı futbolcu, “Takımı tebrik ederim, kazandığımız için mutluyuz. Adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. İşim bu ve onları mutlu etmeye çalışıyorum” dedi.

Abdullah Avcı’yla beraber iyi oynadıklarını söyleyen Nwakaeme, “Hocamızı tebrik ederim ve teşekkür ederim. Onun gibi bir hocayla çalıştığım için çok mutluyum, takıma çok şey kattı. İyi başlamadık ama hocamız geldikten sonra işler yolunda gitmeye başladı. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.