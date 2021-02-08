Antep hasrete son verdi

Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe’yi Kalyon Stadyumu’nda konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmayı 2-0 kazanarak ligde dört maç aradan sonra galip geldi. Göztepe’nin galibiyet hasreti ise dört maça çıktı. Gaziantep FK’nin gollerini 54. dakikada Djilobodji ve 76. dakikada Mirallas kaydetti.

Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 38 yaparken, Göztepe 26 puanda kaldı.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşca, Kenan Özer (Dk. 71 Bilal Başacıkoğlu), Muhammet Demir (Dk. 82 Felipe), Güray Vural (Dk. 82 Morais), Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Mirallas (Dk. 82 Sousa), Rashid, Maxim (Dk. 63 Jefferson)

GÖZTEPE A.Ş: İrfan Can, Mihojevic (Dk.86 Brown Ideye), Tarouca, Halil Akbunar (Dk. 78 Zlatko), Soner Aydoğdu, Ndiaye, Gassama (Dk. 86 Murat Paluli), Diabate (Dk. 78 Peter), Berkan Emir, Esiti (Dk. 60 Jahovıc), Nwbodo

GOLLER: Dk. 54 Djilobodji, Dk. 75 Mirallas Gaziantep FK)

SARI KARTLAR: Rashid (Gaziantep FK)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI