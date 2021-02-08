Antep hasrete son verdi

Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe’yi Kalyon Stadyumu’nda konuk etti. Ev sahibi ekip, ilk yarısı golsüz berabere biten karşılaşmayı 2-0 kazanarak ligde dört maç aradan sonra galip geldi. Göztepe’nin galibiyet hasreti ise dört maça çıktı. Gaziantep FK’nin gollerini 54. dakikada Djilobodji ve 76. dakikada Mirallas kaydetti.
Bu galibiyetle Gaziantep FK puanını 38 yaparken, Göztepe 26 puanda kaldı.
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Esat Sancaktar, Deniz Caner Özaral
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Toşca, Kenan Özer (Dk. 71 Bilal Başacıkoğlu), Muhammet Demir (Dk. 82 Felipe), Güray Vural (Dk. 82 Morais), Ertuğrul Ersoy, Oğuz Ceylan, Mirallas (Dk. 82 Sousa), Rashid, Maxim (Dk. 63 Jefferson)
GÖZTEPE A.Ş: İrfan Can, Mihojevic (Dk.86 Brown Ideye), Tarouca, Halil Akbunar (Dk. 78 Zlatko), Soner Aydoğdu, Ndiaye, Gassama (Dk. 86 Murat Paluli), Diabate (Dk. 78 Peter), Berkan Emir, Esiti (Dk. 60 Jahovıc), Nwbodo
GOLLER: Dk. 54 Djilobodji, Dk. 75 Mirallas Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Rashid (Gaziantep FK)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
- 7′ Soner’in pasında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktada topla buluşan Ndiaye’nin vuruşu direğin üstünden auta gitti.
- 18′ Gelişen Göztepe atağında Halil ceza alanı dışından kaleye vuruşunu yaptı, top kaleci Günay’da kaldı.
- 29′ Gassama’nın pasında topla buluşan Ndiaye, meşin yuvarlağı kaleciden kurtarıp ağlara gönderdi. Ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
- 37′ Güray’ın ortasın topla buluşan Mirallas’ın vuruşu üstten farklı şekilde auta çıktı.
- 42′ Alexandru’nun uzun pasında topla buluşan Muhammet’in dokunuşu Göztepe kalecisi İrfan’da kaldı.
- 45′ Gelişen Göztepe atağında Ndiaye’nin ceza alanına gönderdiği tehlikeli ortayı kaleci Günay’da çeldi.
- GOL! 53′ Maxim’in sağ kanattan kullandığı kornerde Djilobodji ceza alanı içinde topa iyi yükselerek kafayı vurdu ve top ağlara gitti. 1-0
- 56′ Orta alandan gelişen konuk takım atağında ceza alanında topla buluşan yakın mesafeden vurdu, kaleci Günay topu son anda kornere çeldi.
- 64′ Sol kanatta gelişen Göztepe atağında Ndiaye ısrarla takip ettiği topu içeriye çevirdi, sağ çaprazda topla buluşan Halil gelişine vurdu topu ağlara gönderdi ancak pozisyon VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile iptal edildi.
- GOL! 75′ Orta alandan hızlı gelişen Gaziantep atağında savunmanın arkasına atılan pasla Muhammet buluştu, karşı karşıya pozisyonda vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Mirallas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
- 77′ Orta alandan gelişen Göztepe atağında topla buluşan Jahovicin vuruşunu kaleci Günay son anda kornere çeldi.
- 90+6′ Ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic topu Ndiaye’ye gönderdi. Onun vuruşunda top ağlara gitti ancak hakem yaptığı VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.