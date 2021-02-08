10 kişiyle ayakta kalmak

Oyuna diri başlayıp, rakibe üstünlüğünü hissettirmek çok önemlidir. Konyaspor'un nasıl oynayacağı belli… Kendi yarı sahasından kesinlikle çıkmama ve olur da yakalarsam, ani atak şansı… Bizim ligin büyük resmi, zaten böyle… 21 dakikada, net pozisyon bulamayan Beşiktaş, N'Sakala'nın kırmızısıyla rakibine güven ve moral verdi.

Göztepe maçı dahil, Beşiktaş takımının üstüne durgunluk gelmiş gibi… Bir de rakipler sizin oyununuzu ezberler ve iyi analiz ederse, değişim yaratamaz hale gelirsiniz.

Oyun sistemi kolay değişmez kabul, ama bazen saha içi opsiyonları değişik kullanıp, rakiplerinizi şaşırtabilirsiniz. Yoksa, 10 kişi ile sıkıcı futbol izler, Beşiktaş taraftarı… 10 kişi oynayan Beşiktaş karşısında, şut atamadan ilk yarıyı kapatan Konyaspor'da, tabii ki futbolu güzelleştiremedi… Sıkışık oyunlarda, bireysel yetenekler, ekstra işler yapmalı. Mesela, Aboubakar, kendi başına, Ronaldo gibi nefis hareketlerle gidip, şut denemesi yaptı. Ljajic ve Ghezzal, bu işlere daha fazla girmeli.

Hayatın içinde var olan riskleri, yeşil sahada almazsanız, kaybedebilirsiniz. Konyaspor, bu yazılı olmayan kuralı, son 25 dakikada hatırladı. Aboubakar, sakat değilse, yorulmamışsa, çıkmaz. Çıkarsa, rakip stoperler, derin bir oh çeker. Beşiktaş adına stresin çok yükseldiği dakikalarda, Rosier ortaya çıkıp, çok kritik bir gole imza attı.

70 dakika, 10 kişi oynayan Beşiktaş'ın en büyük artısı, oyun disiplininden hiç taviz vermemesiydi. Bunun karşılığı galibiyet oldu, Kara Kartal için…