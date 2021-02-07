Super Bowl heyecanı kapıda! Tom Brady, Patrick Mahomes’a karşı… Peki bu maç neden önemli?

ABD’de sezonun en önemli spor organizasyonu için artık saatler sayılıyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ ile 02.30’da başlayacak olan 55. Super Bowl heyecanında Kansas City Chiefs ile Tampa Bay Buccaneers bir araya gelecek. Ancak hem ABD’de hem de tüm dünyada spor basını takımlardan ziyade iki kahramana gözünü çevirmiş durumda.

Biz de öyle yapacağız…

Tampa Bay’in 43 yaşındaki efsanevi oyun kurucusu Tom Brady ile Kansas City’nin 25 yaşındaki efsane adayı yıldızı Patrick Mahomes kozlarını paylaşacak. Peki bu maç neden bu kadar önemli?

Her sene Türk spor basını da dünyanın dört bir yanından örneklerde görüldüğü gibi gözünü Super Bowl’a çevirir. Amerikan futbolunu en yakından gördüğümüz günler bu günler. Globalleşmeyi istemiş ve başarmış NBA, ABD dışında en popüler Amerikan sporu ancak dünyaya açılma gibi bir niyeti olmayan NFL organizasyonu ülke içinde açık ara, tartışmasız en popüler spor.

Dünyanın geri kalanının büyük bir heyecanla takip ettiği bildiğimiz futbolun karşılığı ABD’de Amerikan futbolu. Yani onlar için dümdüz “futbol.” Taraftarlıklar, maç sonu yorumları, maç izleme şekilleri… ABD’nin bizim bildiğimiz futbolda neden önemli bir yer kaplamadığını soruyorsanız cevabı şu: onların “futbolu” var.

AÇIK ARA EN POPÜLER OLAY!

Bu popüler olma durumunu kısaca şöyle açmam lazım. ABD’nin televizyonculuk tarihine bakalım. Pek çok okuyucuyu şaşırtacak bir bilgi olarak karşımıza şu çıkıyor: ABD tarihinde en çok izlenen 10 TV yayınının 8’ini Super Bowl’lar oluşturuyor. Listenin 1 numarasında Apollo 11 yayını, 8 numarasında ise Richard Nixon’ın istifa konuşması yer almakta.

Super Bowl’la reyting yarışına girebilmek için ya Ay’a çıkacaksın ya da tarihi bir skandalın ardından hiç görülmemiş bir şey yapıp canlı yayında istifa edeceksin! “Moon landing” ve Nixon’ın istifası neredeyse tüm kanallardan canlı yayınlanmıştı. Super Bowl’un ise tek yayıncısı oluyor. Sanırım 1. sıra için Elon Musk’ın Mars’a insan indirmesi gerekecek…

Popülerlik konusuna net bir nokta koyduktan sonra asıl konumuza dönelim. Bizi nasıl bir maç bekliyor? 43 yaşındaki Brady ve 25 yaşındaki Mahomes’un arasındaki yaş farkı elbette ciddi bir heyecan noktası. Ancak bu iki oyuncu da çok özel iki isim.

TOM BRADY: THE G.O.A.T.

2000 NFL Draft’inde 199. sırada seçildi, 6 quarterback ondan daha üst sıralarda tercih edildi. Ondan daha önde seçilen isimlerden yalnızca Chad Pennington ve Marc Bulger’ın kaydadeğer bir “kariyeri” oldu. Ancak hiçbiri Tom Brady’nin ulaştığı seviyenin hayalini yanına bile yaklaşamadı.

2000-2019 yılları arası New England Patriots’la ligi domine eden ve 6 kez Super Bowl zaferi yaşayan Brady, bunların dördünde MVP seçildi. 43 yaşında dev bir risk aldı, yakın tarihin en dominant ve “winner” takımı olan Patriots’tan ayrıldı, maceraya atıldı ve vasat bir takım olan Tampa Bay Buccaneers’ı Super Bowl’a taşımayı başardı.

Pasla ve “kazanmakla” ilgili neredeyse tüm istatistiklerde bir numara olan Brady, tam bir play-off canavarı. Baskı altında karar verme ve stres yönetimi konusunda spor tarihinin en önemli ismi olabilir.

Hem 20’lerinde (2001, 2003 ve 2004) hem de 30’larında (2014, 2016 ve 2018) üçer kez Super Bowl zaferi elde eden Brady; eski tip pas ağırlıklı ağır abi konumundaki QB’lerin son temsilcilerinden. İnanılmaz bir oyun görüşüne sahip olan Brady takımınızdaysa top yere oldukça az iniyor.

QB’nin topu koşucuya teslim ettiği koşu oyunlarında Buccaneers, 32 takımlı ligde 28. sırada yer alıyor. Florida ekibi pas oyununda ise ligde 2. sırada. Tamamen tesadüf eseri Tampa’da oynanacak olan maçta Brady, 10. kez Super Bowl sahnesine çıkacak.

COVID GÖLGESİNDE… Dev maçta stadyum kapasitesi Covid nedeniyle 25 bin kişiyle sınırlandırıldı. Bu kısıtlama nedeniyle 55. Super Bowl, tarihin en az seyircili Super Bowl’u olacak. Super Bowl’un tarihi elementlerinden devre arası şovları ve ulusal marş performansları stadyum dışında çekilecek. Devre arası şovunda sahnede The Weeknd olacak. Ulusal marşı ise country şarkıcısı Eric Church ve R&B şarkıcısı Jazmine Sullivan seslendirecek.

PATRICK MAHOMES: YAŞASIN YENİ KRAL!

Mahomes bu maçın ardından krallığını ilan edebilir. Geçen senenin yine onun önderliğinde şampiyonluğa ulaşan Kansas City Chiefs, üst üste ikinci kez zafere ulaşmak istiyor. Yeni tip, daha aktif ve koşu oyunları da yapan oyun kurucuların en yeni versiyonu, “en full modeli” olan Mahomes, aynı zamanda pas noktasında ligin en iyisi konumunda. Pas oyununda Buccaneers’ın 2. sırada yer aldığından söz etmiştik. O listede ilk sırada, Mahomes önderliğindeki Chiefs yer alıyor.

2017 NFL Draft’inde ilk turda 10. sırada seçilen Mahomes, 2018’de normal sezon MVP’si oldu. 2019 sezonunun sonunda 3 Şubat 2020’de San Franciso 49ers’a karşı elde edilen Super Bowl zaferinde maçın en değerli oyuncusu seçilen Mahomes, Temmuz 2020’de Chiefs’le olan sözleşmesini 10 yıl uzattı. Yıldız oyun kurucunun kazanacağı ücret 2031 sezonu sonunda 503 milyon dolara ulaşabilir.

Atletizmi ve güçlü koşularının yanı sıra genelde bunlara sahip olan oyuncularda biraz sıkıntılı olan saha görüşü ve pas oyunu yönetiminde de elit seviyede olan Mahomes, üst üste ikinci kez Super Bowl zaferine ulaşmak ve tarihe geçmek istiyor.

Karşısında, üst üste iki Super Bowl kazanmayı başaran en son takımın oyun kurucusu var. Brady bunu 2003 ve 2004 yıllarında başarmış, o günden bu yana hiçbir takım bu başarıya ulaşamamıştı.

HARCAMADA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ Minik bir bilgi verelim: ABD’de yılın spor olayı olan Super Bowl maçını yayımlayacak CBS televizyonunun, 30 saniyelik reklam hakkını 5.5 milyon dolara sattığı açıklandı. Pandemi nedeniyle Super Bowl bağlantılı tüketici harcamasının ise 17.2 milyar dolardan 13.9 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Aşağıdaki tablodan sonra oyuna geri dönebiliriz.

BUCCANEERS:

İlk ve tek Super Bowl zaferini 2002’de elde eden Tampa Bay Buccaneers, o günlerde Jon Gruden yönetiminde çılgın bir savunma takımı görüntüsü çizmişti. Vince Lombardy’ye uzanan takımda Warren Sapp, John Lynch, Derrick Brooks gibi Hall of Famer savunmacıların yanı maçta MVP seçilen Dexter Johnson da savunmanın en derininde karşılaşmaya damga vurmuştu.

Bu Buccaneers da iyi bir savunma takımı. Ligin en iyi 6. savunması konumundalar. Ancak bu kez elit bir hücum hatları da var. Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown ve Scotty Miller; Tom Brady’nin paslarını bekleyecek.

Bucs ayrıca 55 yıllık Super Bowl tarihinde iç bu dev maçı kendi evinde oynayacak olan ilk takım.

CHIEFS:

Chiefs’in durdurulması çok güç bir hücum hattı var. Buccaneers’ın savunmasına karşı sergileyecekleri performans merak konusu. Hücum setleri oluşturmada tarihin en iyi isimlerinden Andy Reid koçluğunda Chiefs, patlayıcı hücum gücüne güveniyor. Ligin en iyi ‘pass receiver’ı Tyreek Hill ile ‘tight-end’ Travis Kelce, Mahomes’un önderliğinde fark yaratması beklenen isimler.

İyi denebilecek bir savunma ve yine yeterli denebilecek bir koşu oyununa sahip Chiefs için kilit nokta oyunun kontrolünü mümkün olduğu kadar elde tutmak olacaktır.

ŞANS FAKTÖRÜ:

Normal sezonu sadece 16 maçtan oluşan ve tek maç üzerinden oynanan üç play-off karşılaşması ile Super Bowl’a ulaşılan NFL’de bir sakatlık, bir sakarlık, bir yanlış karar, sezona mal olabiliyor. Bu sebeple çok farklı kazananlar çıkıyor, zirveye tutunmak bu yüzden çok zor.

Haliyle Tom Brady’nin böyle bir organizasyon içinde 10. kez Super Bowl sahnesine çıkıyor olması ve 7. kez yüzüğe ulaşmak için mücadele vermesi çok çok değerli ve anlamlı.

Aynı şey Chiefs ve Mahomes için de geçerli. Üst üste iki kez Super Bowl kazanmak çok takıma nasip olmuyor. O seviyeye tutunmak bile neredeyse imkansız. 21 senedir başantrenörlük yapan Andy Reid, 15. play-off macerasında geçen sezon ilk kez Super Bowl kazanmayı başarabildi.

Andy Reid’in iyi koç olduğundan kimsenin şüphesi olmadı zira NFL’de kazanmanın ne kadar zor olduğunun herkes farkında.

TAHMİN:

Tom Brady’nin olduğu yerde kimse ona karşı favori gösterilemez elbette ancak Chiefs bu maçın favorisi. Buccaneers, güçlü savunmasıyla Chiefs’i durdurup mümkün olduğu kadar topa hükmetmek ve oyuna yönlendirmek isteyecektir.

Chiefs ise maçın başında öne geçmeyi, fark açmayı bile başarabilir ancak ikinci yarıda hatta son çeyrekte fark ne kadar büyük olursa olsun Brady’nin dönebileceğini herkes biliyor. Chiefs de mümkün olduğu kadar güçlü hücumuyla Brady’yi soğuk tutmaya çalışacaktır. Bu noktada yüksek skorlu bir maç izlememiz de muhtemel.

Mahomes’un yüzde 17’ye yüzde 12’yle Brady’ye karşı daha çok kısa pas rotaları tercih ettiği verisi de önemli. Aksine derin rotalarda yüzde 20’ye yüzde 14, Brady üstünlüğü gözüküyor.

Yani Chiefs’in ikinci savunma hattı ile Bucs’ın ilk savunma hattının performansları da oldukça önemli. Bu noktaya gelerek çok çok büyük bir başarı elde eden Bucs’ın Chiefs’i durduramayacağını düşünüyorum. Yakın skorlu bir maç elbette muhtemel ancak çok keyifli geçmesini beklediğim maçı kazananın, Mahomes önderliğindeki Chiefs olacağını tahmin ediyorum.

NOT: NFL izleyen herkesin ömrü yakın dönemde Tom Brady’nin favori olmadığı anlarda elde ettiği zaferleri izlemekle geçti. Chiefs elbette favori ancak Türkiye, pazartesi sabahına uyanırken Brady’nin elinde Vince Lombardi Trophy’yi görürsek, buna şaşırmak kocaman bir naiflik göstergesi olacaktır…