Süper Lig’in 24’üncü haftasında Konyaspor’u 10 kişi kaldığı maçta 1-0 mağlup ederek zirveye tutunan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın maç sonu açıklamalarda bulundu. Futbolcularının hiçbir zaman teslim olmayı kabullenmeyeceğini dile getiren Sergen Yalçın, “Bugün kazandığımız maçla eski pozisyonumuzu yakaladık, bizim için çok önemliydi. Kazanarak yarışmacı takım kimliğine büründük. Futbolcuların savaşması, özverisi bizim için çok önemliydi, onlara teşekkür ediyorum. Futbolcularım her türlü saygı hak ediyor. Benim futbolcum hiçbir zaman için vazgeçmez, kabullenmez” dedi.

Kazananın sahada belirlenmesi gerektiğini söyleyen teknik adam, “Bırakın sahada mücadelemizi verelim, kim şampiyon olacaksa olsun. Bu işlere dışarıdan karışmayın. Benim oyuncularım savaşacak, sonuna kadar sahada savaşacak. Kazanmak için her şeyi yapacağız, ama sahada yapacağız” dedi.

‘GEREKİRSE VAR HİÇ KARIŞMASIN’

VAR’ın kendi lehine bir karar vermediğini vurgulayan Sergen Yalçın, “Sezon başından beri VAR’dan bir şey kazanmadık, herhalde ilk maç aldık, onun dışında penaltı, kırmızı falan almadık. Gerekirse VAR hiç karışmasın, biz aslan gibi mücadele veririz, bıraksınlar, mücadele verelim” ifadelerini kullandı.

N’Sakala’nın gördüğü kırmızı kart sorulan antrenör, “Bazen oyuncular kendini kaybedip böyle kartlar görebiliyor. Oyuncuları özellikle uyarıyoruz bu kartlar için ama futbol böyle bir oyun. 10 kişi kalıyorsun. 10 kişi de olsa savaşarak kazanacağız, 9 kişi de kalsak aynı mücadeleyi vereceğiz, hiçbir şey değişmez bizim için” diye konuştu.

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