Rosier: Aboubakar çıkınca gol atmak bana kaldı

Beşiktaş’a Konyaspor karşısında galibiyeti getiren golü atan Valentine Rosier maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında çok zorlandıklarını ancak mücadeleyi bir an olsun bırakmadıklarını ifade eden Rosier, “Çok mutluyum. Hem gol attığım için hem de kazandığımız için. Attığım golü anneme armağan ediyorum. Aboubakar ile çok iyi anlaşıyoruz, benim ailemden biri gibi. Antrenmanlarda sürekli şakalaşıyoruz, o oyundan çıkınca golü atmak da bana kaldı. Çok zordu, uzun süre 11’e 10 oynadık ve kazanmayı başardık” dedi.

Kariyerinin ilk lig golü

Atiba'nın pasında ceza sahası içine giren Fransız futbolcu çaprazdan düzgün bir vuruş yaparak takımını göne geçiren isim olurken, bu gol aynı zamanda Rosier'in kariyerinde lig maçlarında attığı ilk gol oldu. Sezon başında kiralık olarak siyah-beyazlı takıma gelen ve bugüne kadar kariyerinde gol sevinci yaşamamış olan Rosier, ilk gol sevincini Türkiye Kupası mücadelesinde Tarsus İdman Yurdu karşısında yaşamıştı. Konyaspor önünde etkili bir performans ortaya koyan Rosier, 81. dakikada attığı golle, ilk kez bir lig maçında golle tanışmış oldu. Rosier daha önce Dijon'la Fransa Ligue 1 ve Sporting Lizbon'la da Portekiz Ligi'nde mücadele etmişti.

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Necip Uysal: Vazgeçmedik, kazandık

Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, Konyaspor’u 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kendisi açısından da çok zor bir maç olduğunu vurgulayan Necip Uysal, “Benim için çok zor maçtı, son 4 maçtır süre almadım, hocamızın takdiri tabii ki. Konyaspor karşısında 70 dakika 10 kişi oynadık, bu çok zor bir durum ama vazgeçmedik ve kazandık. Önümüzde çok zor maçlar” şeklinde konuştu.

Cenk Tosun transferi hakkında da konuşan Necip Uysal, “Cenk Tosun bize çok katkı sağlayacak, kendisi pazartesi günü bizimle antrenmanlara başlayacak. Cenk’e de Beşiktaş camiasına da transfer hayırlı olsun” dedi.

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