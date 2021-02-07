Petrescu: Rakip daha çok savaştı, daha çok istedi

Süper Lig'in 24. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan BB Erzurumspor – Kayserispor mücadelesi 1-1 berabere sona erdi. Mücadele sonrası konuk takımın teknik direktörü Dan Petrescu, karşılaşmayı değerlendirdi.

Petrescu, “Bugün iki takım için de ölüm kalım maçıydı diyebiliriz erken olsa da, ligin altında kalan iki takımın mücadelesiydi. İlk yarı Erzurumspor'un bizden çok daha iyi oynadığını söyleyebilirim. Penaltıdan gol atmış olsalar da, pozisyon bulamamış olsalar da daha çok istek gösterdiler ilk yarı daha çok savaştılar. 10 kişiyle dahi Erzurumspor gerçekten çok iyi mücadele etti. Biz de bu maçta elimizden geleni yapmaya çalıştık. 1 puan aldık ama 1 puanı hak ettik mi diye sorabiliriz. Son maçta Alanyaspor maçında 3 puanı hak eden taraf bizdik, berabere kaldık. Bu maçta Erzurum'un bir tık daha hak ettiğini söyleyebilirim. Çünkü daha çok savaştılar, daha çok istediler. 1 puan iyi bu anlamda. Bir şekilde bizim çalışmaya ve savaşmaya devam etmemiz lazım. Gelecek adına da bu zorluk ligde biz bu şekilde savaşırsak ligde kalma adına bir şeyler yapacağız” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABER MAÇ SONUCU | Erzurumspor 1-1 Kayserispor