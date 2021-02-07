Nihat Özdemir: 150 sağlık çalışanı, stada geliyor ama küfür ediyorlar

Süper Lig’in 24’üncü haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup ettiği maçta Ülker Stadı tribünlerinde yaşanan küfür skandalı ile ilgili beklenen açıklama geldi. Mücadeleyi tribünden takip eden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaşananlar ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

‘COVİD-19 AŞISI YAPTIRMIŞ 150 SAĞLIK ÇALIŞANI’

Fenerbahçe Kulübü’nün talebi üzerine derbide stada alınan sağlık çalışanlarının küfürlü tezahürat ve taşkınlıkla gündem yaratması üzerine konuşan Nihat Özdemir, “Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stada geliyor ama küfür ediyorlar. Ayıp değil mi” ifadelerini kullandı.

Olayın sorumluları ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulacağını açıklayan Özdemir, “Derbide yaşananlar ile ilgili elimizde temsilci raporları var, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsa asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz” dedi.

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