Muhammed Ali’yi yenen Leon Spinks hayatını kaybetti

ABD’de sekizinci profesyonel dövüşünde Muhammed Ali’yi yenerek boks dünyasını şaşırtan Leon Spinks, 67 yaşında hayatını kaybetti.

ABD’de Las Vegas’ta yaşayan ve prostat kanseriyle mücadele eden Spinks, Cuma gecesi hayatını kaybetti. Alkol sorunu da olduğu açıklanan Spinks, 1978’de 15 rauntluk boks maçında sayıyla Muhammed Ali’yi yenerek ağır sıklet boks şampiyonluğunu kazandı ve tarihe geçti.

Ali ve Spinks, yedi ay sonra New Orleans’taki Superdome’da ikinci bir maç için karşılaştı. Ali bu kez 72 bin rekor seyirci önünde sayıyla Spinks’i yendi. Spinks, Montreal’deki 1976 Olimpiyatları’nda hafif ağır sıklet kategorisinde altın madalya kazanmıştı.

“MUHAMMED ALİ BENİM İDOLÜM”

Muhammed Ali hakkında konuşan Leon Spinks, “O, benim idolüm. Her zaman da öyle olacak. Ama ringde yumruk attığında, ben de bir yumruk atıyorum. Ringde o başka bir adam ve ben de işimi yapıyorum” ifadelerini kullanmıştı.