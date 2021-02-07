Mesut Özil’den derbi sonrası açıklama

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray’a sahasında 1-0 mağlup olarak liderliği kaybeden Fenerbahçe’de, Mesut Özil, açıklama yaptı.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada üzgün olduklarını belirten Mesut, “Kupalar kazanmaya geldim” dedi.

Derbinin 63. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine oyuna dahil olan sarı-lacivertli futbolcu, “Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe'ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak… Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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