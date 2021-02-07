MAÇ SONUCU | Erzurumspor 1-1 Kayserispor

Süper Lig’in 24. haftasında Erzurumspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadı’nda oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi takımın golü 28. dakikada Aatif Chahechouhe’den gelirken, konuk takım 72’de İlhan Parlak ile beraberliği yakaladı.

Bu sonucun ardından yenilmezliğini 5 maça çıkaran Erzurumspor 22 puana yükselirken, Kayserispor da sersini 3’e çıkarıp 24 puanla haftayı tamamladı.

Ligin 25. haftasında Erzurumspor, Çaykur Rizespor ile deplasmanda; Kayserispor ise sahasında Ankaragücü ile karşılaşacak.

ACKAH SAKİNLEŞEMEDİ!

Dakikalar 34’ü gösterdiğinde Erzurumsporlu Ackah, Sabaovic’e kendi yarı sahasında faul yaptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu da önündeki pozisyon sonrasında faul düdüğü çaldı ve sarı kart gösterdi.

Kartı gören 21 yaşındaki Ganalı, çok sinirlendi ve rakibinin üzerine yürüdü. Takım arkadaşları sakinleştirmeye çalışsa da hakem 2. sarı kartını çıkararak oyuncuyu soyunma odasına gönderdi!

Bu kart sonrasında Erzurumspor kaptanı Aatif Chahechouhe ve teknik direktör Mesut Bakkal da Ackah’a tepki gösterdi.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman

BB Erzurumspor: Szumski, Leo Schwechlen, Teikeu, Costa, Butko, Ackah, Omolo (Buğra Çağıran dk. 78), Novikovas (Boumal dk. 46), Aatif Chahechouhe (Emrah Başsan dk. 70), Cenk Alkılıç (Osman dk. 78), El Kabir (Ricardo Gomes dk. 23)

Yedekler: Kayacan, Hasan, Bergdich, Oltan, Darri

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Hes Kablo Kayserispor: Doğan, Aziz Behich (Yasir dk. 72), Paz, Uğur Demirok, Kvrzic (Melih dk. 65), Muhar (Ramazan dk. 46), Campanharo, Sabovic (Nurettin dk. 65), Avramovski, Lennon (İlhan Parlak dk. 46), Lackassen

Yedekler: İsmail, Kolovetsios, Lopes, Attamah, Emre

Teknik Direktör: Daniel Vasile Petrescu

Goller: Aatif Chahechouhe (dk. 28 pen.) (BB Erzurumspor), İlhan (dk. 72) (Hes Kablo Kayserispor)

Kırmızı kart: Ackah (dk. 34) BB Erzurumspor

Sarı kartlar: Costa (BB Erzurumspor) Aziz (Hes Kablo Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada gelişen BB Erzurumspor atağında Butko'nun sağ kanattan yaptığı ortada araya giren Kvrzic topu kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

11. dakikada Butko'nun pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet'in ceza sahasına havalandırdığı top Aatif'a gelmeden defans araya girdi.

16. dakikada konuk takımın sol kanattan Aziz ile geliştirdiği atakta Lackassen'i aşan topa Lennon hareketlendi ancak topa yetişemedi.

25. dakikada Aatif Chahechouhe çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi son anda araya giren Uğur tehlikeyi büyümeden önledi.

27. dakikada Costa'nın ceza sahasına doğru havalandırdığı topa Butko hareketlendi ve tek pasla topu içeriye çevirmek istedi, bu pozisyonda Avramovski’nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Atif Chahechouhe topu ağlara gönderdi. 1-0

34. dakikada Ackah ile Aziz arasında çıkan gerginlik sonrası hakem her iki oyuncuya sarı kart gösterdi. Ackah tepkisini devam ettirince ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

41. dakikada kaleci Szumski atılan geri pası uzaklaştırmak isterken pres yapan Lackassen'e çarpan top kendisinde kaldı.

45+2. dakikada ceza sahsı önünde kazanılan serbest vuruşu Sabovic kullandı. Top direkten geri döndü.

59. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortaya yükselen İlhan’ın kafa vuruşu kaleci Szumski de kaldı.

60. dakikada Cenk Ahmet orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar geldi sert vurdu top üstten auta çıktı.

65. dakikada Campanharo’nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top faklı şekilde dışarı çıktı.

72. dakikada Aziz Behich'in yerden ceza sahasına doğru gönderdiği top defanstan sekerek İlhan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

76. dakikada Emrah'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Teikeu kafayı vurdu, top üstten auta çıktı.

82. dakikada BB Erzurumspor atağında Gomes ceza sahası önünde topla buluştu sola çekti sert vurdu top kaleci Doğan da kaldı.