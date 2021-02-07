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Sözcü

Leipzig-Liverpool krizi sona erdi! Maçın oynanacağı ülke…

UEFA, Leipzig ile Liverpool arasındaki mücadelenin Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacağını açıkladı.

Güncellenme: 18:21, 07/02/2021
Haberler Futbol
Leipzig-Liverpool krizi sona erdi! Maçın oynanacağı ülke…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’nın Leipzig takımı ile İngiltere’nin Liverpool ekibi arasındaki son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak.

UEFA’dan yapılan açıklamada, Leipzig ile Liverpool arasında oynanacak maçın, Almanya ile İngiltere’deki seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki Puskas Arena’da oynanmasına karar verildiği, karşılaşmanın 16 Şubat Salı günü TSİ 23.00’te başlayacağı bildirildi.

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