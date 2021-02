Leipzig-Liverpool krizi sona erdi! Maçın oynanacağı ülke…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Almanya’nın Leipzig takımı ile İngiltere’nin Liverpool ekibi arasındaki son 16 turu ilk maçı, iki ülke arasındaki seyahat kısıtlamaları sebebiyle Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de oynanacak.

UEFA can confirm that the #UCL round of 16 first leg between Leipzig and Liverpool will now take place at Puskás Aréna in Budapest on 16 February.

Read more

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 7, 2021