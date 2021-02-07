Johnny Weismuller (Tarzan)

1904 yılında, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun parçası olan, bugünkü Romanya'nın, Timisoara yakınlarında bulunan Freidorf'da dünyaya geldi, Johnny Weismüller…

HOLLANDA'NIN Rotterdam limanından ayrılan gemi ile umuda yolculuğu başlamıştı, küçük Weismüller'in… Çocukluğu, zayıf ve hastalıklıydı, doktor tavsiyesiyle yüzmeye başladı. Alkolik olan babası, onu, her gün dövüyordu. Tek tutkusu vardı. Michigan Gölü'ne gidip, yüzmek. Su, ağaçlar, kuşlar, onun en iyi arkadaşlarıydı. 12 yaşına geldiğinde, okulu bırakmıştı. Ekonomik kriz yüzünden ailesine yardım etmek zorundaydı.

BIR otelde, asansör görevlisi olarak çalışmaya başladı. Ama yüzme okuluna gitmeye de devam ediyordu. Okul, onu takıma seçmiş, yarışmalara götürmeye başlamıştı. İllinois Atletic Club, onu, yakından izlemeye başladı. Bu kulübün özelliği, rekortmen sporcuları bünyesine katması, onları yetiştirmesiydi. Takımın antrenörü Bill Bachrach'ın hemen dikkatini çekti.

YÜZERKEN kafası dışardaydı, çok su sıçratıyordu. Stili çok kötüydü, ama kronometre, onun kadar hızlı yüzeni göstermiyordu, ölçüm yaparken… Bill, gözlerine inanamadı, bu kadar süratli yüzen bir insanı ilk kez görmüştü. Onu çalıştırmaya başladı. Antrenmanlar saatlerce sürüyordu. 16 yaşındaydı ve hedef olimpiyattı. Olimpiyatlarda yarışması için ABD'de doğması gibi bir madde ile az daha bütün hayalleri bitecekti.

AMERIKALILAR pes etmedi. Küçük kardeşi Peter'in ABD doğum belgelerini ona devrettiler. Tahrifat yaptılar, sizin anlayacağınız… Artık o da ABD doğumlu oldu. 1924 Paris Olimpiyatları'nda, bütün madalyaları topladı. Havuzda ona yetişemiyorlardı bile… 1928 Amsterdam Olimpiyatlarında, katıldığı bütün yarışları kazandı. Toplamda, olimpiyatlarda5 altın, bir bronz madalya kazandı, 67 dünya rekorunun sahibi oldu.

DÜNYADA, 100 metre serbest stili, bir dakikanın altında yüzen ilk yüzücüydü. Kusursuz bir makineydi. Mükemmel yüzdüğü gibi, çok iyi de su topu oynuyordu… Sonra, yüzmeyi bıraktı. Evinde madalyaları duruyordu. Ne yapacaktı? Hollywood, 1932 yılında, ona bambaşka bir proje ile geldi. Yapımcılar, onu, güçlü vücut yapısıyla, ‘Ormanlar Kralı' yapacaktı. Lakabı Tarzan'dı… 12 film çektiler, Tarzan olarak… Şöhreti bütün dünyaya yayıldı. Ormanda yaşayan vahşi hayatı benimsemiş, bütün hayvanlarla dost olan bu karakter, hayvan sevgisinin yayılmasında büyük pay sahibi oldu. Büyük şampiyon, sonrasında büyük aktör Johnny Weissmuller, 1984 yılında Meksika'nın Acapulco kentinde felç geçirdi ve onu kurtaramadılar. Yüzme sporuna kazandırdığı ivme ve hayvanlara saygısı ise hiç unutulmayacak…