Hamza Hamzaoğlu’na çifte şok

Hayati ARIGAN – SÖZCÜ | Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü olan Hamza Hamzaoğlu, Denizlispor'un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Sinem Yanmaz ile yaşadığı evlilik dışı ilişkisinden 2011'de bir erkek çocuğu oldu. Sinem Yanmaz, ünlü teknik adamın aile hukukundan doğan sorumluluklarını yerine getirmediğini, Hamzaoğlu'nun nikahlı eşine evlilik dışı çocuğunun söylemesine rağmen kendisine ve çocuğuna adeta hapis hayatı yaşattığını ileri sürdü. Sinem Yanmaz, Hamzaoğlu’na oğlu için nafaka davası, kendi için ise maddi manevi tazminat davası açtı.

HAPİS HAYATI YAŞATTI

İstanbul mahkemelerinde açılan davalarda taraflar şu iddialarda bulundu. Sinem Yanmaz, oğlunu doğurmasının ardından işini bıraktığını, hamilelik sürecinde Hamzaoğlu'nun çocuğu aldırmasını istediğini, bunu reddedince de ilişkilerinin sona erdiğini belirtti. Toplum baskısı nedeniyle hamileliğini kapalı kapılar ardında geçirdiğini belirten Sinem Yanmaz, Hamzaoğlu’nun oğlunu nüfusuna geçirmek için “oğlumun biyolojik babasından bir şey talep etmeyeceğim” şeklinde bir yazı yazıp imzalaması koşuluyla kabul ettiğini belirtti.

Sinem Yanmaz ile Hamza Hamzaoğlu bir süre sonra tekrar birlikte olmaya başladı. Hamzaoğlu çalıştığı şehirlere Sinem Yanmaz ve oğlunu da yanında götürerek onlara ayrı bir ev açtı. Hamzaoğlu'nun kendisine yüzük alarak aile ve eş olduklarını söylediğini ileri süren Sinem Yanmaz buna rağmen oğlu ile kapalı kapılar arkasında yaşadığını belirtti.

“SIKINTILI SÜREÇTE İLİŞKİ YAŞADIM”

Evlilik dışı ilişkisini o dönem işi nedeniyle içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte yaşadığını belirten Hamza Hamzaoğlu ise, ilerleyen süreçte aralarında yakınlaşma olduğunu, evli olduğunu bilerek Sinem Yanmaz'ın ilişkiyi sürdürdüğünü ve çocuk doğduktan sonra hiçbir zorlama olmadan çocuğu tanıdığını belirtti.

“VAATTE BULUNMADIM”

Ailesinin dağılmaması için bu durumun saklı kalmasını istediğini ve cinsel birliktelik için Yanmaz’ı kandırdığı iddiasının doğru olmadığını, ilişkinin hiçbir aşamasında vaatte bulunmadığını, bildirerek davanın reddine karar verilmesini istedi.

İSTİNAF 10 BİN TL'Yİ 6 NİN TL'YE İNDİRDİ

Sinem Yanmaz ortak çocuk için Hamza Hamzaoğlu'na ilk önce avukatı Özkan Sencer Karadöl aracılığıyla 30 bin TL'lik nafaka davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi ortak çocuk için Hamzaoğlu’nun aylık 10 bin TL nafaka ödemesine karar verdi. Bunun üzerine Hamzaoğlu da karara itiraz ederek İstinaf Mahkemesi’ne başvurdu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi ortak çocuğa verilen nafakayı 6 bin TL'ye indirdi.

YARGITAY, “6 BİN TL AZ” DEDİ

Sinem Yanmaz'ın avukatı Özkan Sencer Karadöl davayı Yargıtay'a taşıdı. İtirazı kabul eden Yargıtay'ın kararında, günümüz ekonomik koşullarına göre çocuk yararına takdir edilen iştirak nafakasının az olduğu, hakkaniyetli şekilde daha uygun nafakaya hükmedilmesi gerektiği belirtildi.

201 BİN TL TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Sinem Yanmaz doğum ve hastane masrafları ile çalışmaktayken çocuğu olması nedeniyle işten ayrılması yüzünden zarara uğradığını ileri sürerek Hamza Hamzaoğlu’ndan bin TL maddi tazminat istedi. Evlilik dışı çocuğu nedeniyle kendisini küçük düşüren ve manevi olarak yıpratan bir hayat yasamak zorunda kaldığını, bu nedenle hapis hayatı yaşamak durumunda kaldığını, cinsel, psikolojik ve duygusal olarak sömürüldüğünü ileri süren Sinem Yanmaz 200 bin TL de manevi tazminat istedi.

“YAŞAM TARZI” DİYEREK MAHKEME TAZMİNATI REDDETTİ

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi, maddi tazminat talebini süresi içerisinde açılmadığını belirterek zamanasımı nedeniyle reddine karar verdi. Tarafların evlilik dışı çocuğu olması nedeniyle gerçekleşen sonucu Sinem Yanmaz'ın öngörmesi gereken bir sonuç olduğunu belirten mahkeme manevi tazminat talebini de reddederek, “Bu tür bir yaşam tarzı davacının kişisel tercihidir. Buna rağmen davalının ona bir aile oldukları intibaını uyandırdığı ve bu şekilde evlilik dışı çocuk nedeniyle kamuoyundan saklanarak yasamak durumunda kaldığı davalı tarafından cinsel ve psikolojik olarak sömürüldüğü iddiası ile manevi tazminat talebinde bulunamaz” dedi.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİ’NE TAŞINDI

Sinem Yanmaz'ın avukatı Özkan Sencer Karadöl red kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Avukat Karadöl istinaf dilekçesinde; maddi tazminat talebi yönünden yalnızca müşterek çocuğun doğum ve hastane masraflarının istenmediğini, Yanmaz'ın yaşanan durumlar nedeniyle tüm iş kariyerinin sonlandığını, yaşadığı kenti terk etmek zorunda kaldığını ve işsiz kaldığını belirtti. Dilekçede dosyanın bir bütün olarak değerlendirilerek zamanaşımı hususunun buna göre karara bağlanması gerektiği belirtildi. Manevi tazminat talebi yönünden ise, mahkemenin eksik inceleme yaptığını belirten avukat Karadöl, yerel mahkemenin psikolog raporu veya adli tıp raporu aldırılıp müvekkilin de meydana gelen psikolojik tahribatın ortaya çıkarılması taleplerinin de dikkate alınmadığını belirtti.

AİLE MAHKEMESİ BAKSIN

İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu, görevsizlik kararı verilerek davanın aile mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtti. Her iki davada önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.