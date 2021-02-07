Hakem elinin ayarına bakmalı

Murat Muratoğlu – Sözcü| Türkiye’de herkes ekonomi ve futboldan anlar. Ben futbol joker hakkımı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile kullanıyorum.

Seyircisiz ortamda iki takımın da belirsizlikleri olduğu için çok fazla ihtimale sahip bir maçtı.

İlk 30 dakika Galatasaray, 30 ile 45 arasında Fenerbahçe götürür bu işi dedim.

Gustavo'suz, Pelkas'sız bir Fenerbahçe üzümlü kek gibi yayıldı sahaya… Fenerbahçe pas organizasyonu olmayan bir görüntü verirken, Galatasaray her şeyden biraz ortaya karışık olarak oynadı ilk yarı…

Muslera, Galatasaray için bir kaleciden fazlasıydı.

Adeta takımı ipten aldı…

İkinci yarı Galatasaray'ın baskısı ve Mısırlı futbolcusunun nefis golüyle başladı.

Fenerbahçe'nin attığı golün birkaç santimetre ile ofsayt olması maçın ne kadar ince bir dengede olduğunu bize hatırlattı…

İşin aslı o ofsayt çizgisini kim çekiyorsa elinin ayarına bir baktırmalı… Sanki Fener orada biraz doğrandı…

Sonraki ataklarda Galatasaray defansa kapanınca, sonuca yatınca maçın kaderi belli olmuştu.

Fenerbahçe'nin bariz penaltısı Cüneyt Çakır tarafından da verilmeyince yapacak pek bir şey kalmadı.

İlahlar böyle istedi, biraz da hakem yardım etti… Galatasaray üç puanı hanesine ekledi…

Derbi de olsa seyirci olmadıktan sonra insan fazla bir tat alamıyor futboldan… Seyrettik, bitti, gitti heyecan olmadan!