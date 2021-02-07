Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Zlatan Ibrahimovic tarihe geçti

İtalya Serie A’da lider Milan, sahasında ligin dibindeki Crotone’yi konuk etti. Maçın 30. dakikasında rakip ağları sarsan 39 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, kulüp kariyerinin 500. golüne imza attı.

İkinci yarının 62. dakikasında oyuna giren milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, takımın hücum gücünü bir anda üst seviyeye taşırken İsveçli forvet Zlatan 64’te skoru 2-0 yaptı ve gol sayısını da 501’e taşıdı.

Ancak maçı kopartan goller 69 ve 70’te Ante Rebic’ten geldi. İki golün de asistini yapan milli yıldız Çalhanoğlu, sonradan oyuna dahil olduğu maçta mini bir resital yaptı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Milan mücadeleyi 4-0 kazanarak puanını 49 yaptı ve liderlik koltuğunu 47 puanlı Inter’den geri aldı. Son sıradaki Crotone ise 12 puanda kaldı.

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