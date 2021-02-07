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Sözcü

Giresunspor’da 3 futbolcunun corona testi pozitif

Giresunspor'un Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesinde 3 futbolcusunda corona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Güncellenme: 14:32, 07/02/2021
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Giresunspor’da 3 futbolcunun corona testi pozitif

Bursaspor karşılaşması öncesi Giresunspor'da yapılan Covid-19 testleri sonucunda 3 futbolcunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Giresunspor Kulübünden yapılan açıklamada, “Kulübümüz tarafından Bursaspor maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde 3 oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve Sağlık Bakanlığının ilgili tedavi ve izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta olup, gerekli tedbirler alınarak tedavi süreçleri başlatılmıştır. 2 futbolcumuz da kırmızı kart cezalısı olması sebebiyle kadroda yer almamaktadır” denildi.

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