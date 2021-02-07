Forvetleri iyi olan kazandı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan sarı-kırmızılılar oldu. Nedenlerine bakacak olursak:

1- İki takımın oyuncu kadrosunu karşılaştırdığımız zaman kaleci, defans ve orta sahanın hemen hemen aynı seviyede olduğunu görmekteyiz. Fenerbahçe, forvet hattındaki yanlış ve yetersiz transferler yüzünden şampiyonluğu kaybedebilir. Maalesef Thiam, Samatta, Cisse ve Valencia'dan oluşan forvet hattını, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın forvet hattıyla kıyasladığımız zaman ne kadar yetersiz olduğunu görüyoruz.

2- Kanarya; Mesut, Sosa, Pelkas, Gustavo ve Ozan gibi çok yetenekli orta saha oyuncularına sahip. Ancak forvet hattının, orta saha ile iletişimi yok. Pas alışverişleri, kanatlardan yapılacak akınlar, merkezdeki oyuncularla verkaçlarla pozisyon bulma girişimleri gibi konularda forvetler ile orta sahalar arasındaki uyumsuzluk göze çarpıyor. Şöyle söyleyebiliriz; Fenerbahçe'nin orta sahası beş yıldızlı oyuncularla kurulu, forvet hattı ise 2.5 yıldızlı. Bu bütünlük sağlanmadığı için Fenerbahçe ne iyi futbol oynayabiliyor ne de rakibe üstünlük sağlayabiliyor.

3- Fenerbahçe’de Erol Hoca, elindeki oyuncu kadrosuna göre bir sistem ve taktik uygulamaya çalışıyor. Kanatları çok iyi kullanan sarı-lacivertliler, zaman zaman merkezden de Ozan ve Osayi'yle rakip defansı bir hayli zorladı. Özellikle Osayi, çok önemli bir transfer. Çok yetenekli, çabuk ve hızlı. Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacağı kesin. Şunu anlamakta güçlük çekiyorum. Bu kadar güzel orta saha rotasyonu oluşturulurken özellikle forvete nasıl bu kadar yetersiz isimler alındı. Samatta, tam bir bomba. Thiam ve Valencia, bu takımı şampiyonluğa taşıyabilecek forvet hattı değil. Erol Hoca'nın yapacağı bir şey yok. Bu kadroya rağmen bence çok başarılı. Kendisini kutlamak gerekiyor.