Fenerbahçe’den ‘ofsayt’ isyanı: ‘Bu kaçıncı! Yeter…’

Fenerbahçe’nin Galatasaray derbisinde Ozan Tufan’ın kafa vuruşuyla bulduğu gol, ‘VAR’ kontrolü sonrasında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Süper Lig 24. haftasında Galatasaray’a 1-0 yenilen ve liderliği kaybeden sarı lacivertliler, maç sonunda bu pozisyonla ilgili itirazda bulundu.

Fenerbahçe’nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, “Bu kaçıncı?! YETER! Göz VAR izan VAR Ofsayt YOK!” ifadeleri kullanıldı.

Bu kaçıncı?! YETER! Göz VAR izan VAR Ofsayt YOK! pic.twitter.com/sYYQF0eXXv — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 6, 2021

Başkan Ali Koç da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bize göre ofsayttan verilmeyen golümüz yüzde 100 gol. Tabii hangi açıdan baktığınıza bağlı. Elimize gelen resimler farklı şeyler söylüyor. Önemli olan gri pozisyonların hep aleyhimize olması. Böyle ince çizigide olan bir pozisyonun hiç VAR'a gitmeden verilmesi enteresan” ifadelerini kullanmıştı.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut ise, “Frikikten atılan bir golümüz VAR’dan iptal edildi. Ben ofsayt olmadığını düşünüyorum. Fenerbahçe’ye karşı çizgiler biraz farklı çiziliyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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