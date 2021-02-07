Fenerbahçe Beko, Aliağa’yı deplasmanda yendi

ING Basketbol Süper Ligi’nde zirve yarışı veren Fenerbahçe Beko, 20. hafta mücadelesinde deplasmanda alt sıralardan uzaklaşmayı hedefleyen Aliağa Petkimspor’u 80-67 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 15. galibiyetini alırken, Petkimspor 7 galibiyette kaldı. Maçın en skorer ismi 16 sayıyla Fenerbahçe’den Perez oldu.

İlk periyotta Brown ve Ulanovas’la skor üreten Fenerbahçe Beko, çeyreği üstün bitirdi: 15-24. İkinci çeyreğe Wimbush’un sayılarıyla başlayan ev sahibi ekip farkı 4 sayıya (20-24) indirirken, Fenerbahçe Perez ve O’Quinn’in sayılarıyla üstünlük kurarak farkı (22-34) yeniden çift hanelere çıkardı. Kalan bölümde Ege’nin orta mesafe şutları ve Ray’in 3 sayılık basketleriyle etkili olan Aliağa Petkimspor, farkı tekrar eriterek soyunma odasına 3 sayı geride girdi: 40-43.

Karşılıklı basketlerle başlayan üçüncü periyotta Petkimspor İlkan’ın 3 sayılık basketleriyle farkın açılmasını engellerken, pota altında O’Quinn’in sayılarıyla etkili olan sarı-lacivertliler son bölüme 7 sayı önde girdi: 52-59. Final periyodunda Melih ve Perez’in sayılarıyla oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe Beko, müsabakadan 13 sayı farkla galip ayrıldı: 67-80.

SALON: Aliağa Enka

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray 12, Ege 12, Vasiliauskas 7, Okben 3, Hummer 7, İlkan 12, Boran 2, Wimbush 7, Zack 2, Canber, Dorukhan 3

FENERBAHÇE BEKO: Brown 6, Perez 16, Barthel 3, Ahmet 8, Ulanovas 12, Melih 14, O’Quinn 14, Kenan 4, Berkay, Ali Muhammed 3

1.PERİYOT: 15-24

İLK YARI: 40-43

3.PERİYOT: 52-59