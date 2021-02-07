Fatih Söylemezoğlu: Düdüğüm oğluma emanet

Emin Özgönül – SÖZCÜ | Fatih Söylemezoğlu, Türkiye'nin en önemli milli basketbol hakemlerinden biri olarak hayatının 30 yılını potaların altında geçirdi. Binlerce maç yönetti. Söylemezoğlu yaş sınırından sahalara veda ederken düdüğünü de oğlu Batuhan Söylemezoğlu'na emanet etti. Bilkent Üniversitesi mezunu Batuhan da halen B klasmanında maç yönetiyor ve babası gibi milli hakemliğe doğru hızla ilerliyor. Fatih Söylemezoğlu basketbol serüvenini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

GURURUM OLDU

“İktisat fakültesi mezunuyum ve ticaretle uğraşıyorum. Folklor için gittiğim gençlik merkezinden basketbol öğrencisi olarak ayrıldım. Dizimden ameliyat geçirince oyunculuğu bıraktım. Hakem kursuna katıldım ve bu günlere geldik. 1996'da FIBA hakemi oldum. Üç kıtada maç yönettim. Henüz 25 yaşındayken Efe Aydan, Erman Kunter, Aliço, Cihangir Sonat, Kara Mehmet ve Zeki Tosun gibi basketbol yıldızlarının maçlarını yönettim. Hakemliği bırakmadan önce oğlum Batuhan ile resmi maç yönetmek benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.

Bindiği uçak kaçırıldı Mart 2003'te İTÜ-Beşiktaş maçını yönettikten sonra gece 22.00 uçağı ile Ankara'ya dönüyordum. Uçak alçalmaya başladıktan sonra, aniden yükseldi. Kaptan, rotanın Atina'ya çevrildiğini söyledi. Uçağın kaçırıldığı anlaşıldı. Bir süre sonra 2 Yunan F-16'sı bize eşlik etmeye başladı. Sabaha kadar uçağın içinde kaldık. Korsan teslim olacağını açıklayıp bize ‘Kusura bakmayın' diyerek uğurladı.

ÇOK ÇALIŞMALILAR

Ondaki hakemlik ışığı görünce bizlere de destek olmak düştü. Basketbol hakemliğine yatırım yapan, bunu yaşam felsefesi haline getiren, tüm dünyadaki literatürü takip eden nadir kişilerdendir. Bir insanın hakem olabilmesi, babasının hakem olması ile bağlantılı değildir. Liyakat, azim, başarı, yetenek ve çok çalışmak gerekir. Genç hakemlere tavsiyem de başarı için her anlamda donanımlı, çok çalışan ve farkını her ortamda gösteren bir insan olmalarıdır.”

Küfür yedim, ceza aldım Yönettiğim bir maç sonrası cep telefonuma 100'e yakın galiz küfür mesajı geldi. Sabrım taşıp 4 tanesine uygun seviyede yanıt verdim. Bu 4 mesaj için bu kişi beni dava etti ve anlayamadığım bir adalet anlayışı ile 2.5 ay hapis cezası aldım. Para cezasına çevrildi. Tam Aziz Nesin'lik traji-komik bir hikayedir.

GENÇLER FAZLA SÜRE ALAMIYOR

TÜRK basketbolunda jenerasyon değiştiriyoruz. Yabancı sayısı fazla. Genç Türk oyuncular, gelişimleri için yeterli süre alamıyor. Ekonomik zorluklar nedeni ile kapanan Bandırma'dan gençleri alarak az sayıda yabancı takviyesi ile mücadele eden Beşiktaş var. Bu oyuncularla oluşacak bir milli takıma 2 yıl sabredersek Avrupa'da şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturabiliriz.