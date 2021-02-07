Fatih Söylemezoğlu: Düdüğüm oğluma emanet

Emin Özgönül – SÖZCÜ | Fatih Söylemezoğlu, Türkiye'nin en önemli milli basketbol hakemlerinden biri olarak hayatının 30 yılını potaların altında geçirdi. Binlerce maç yönetti. Söylemezoğlu yaş sınırından sahalara veda ederken düdüğünü de oğlu Batuhan Söylemezoğlu'na emanet etti. Bilkent Üniversitesi mezunu Batuhan da halen B klasmanında maç yönetiyor ve babası gibi milli hakemliğe doğru hızla ilerliyor. Fatih Söylemezoğlu basketbol serüvenini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:
“İktisat fakültesi mezunuyum ve ticaretle uğraşıyorum. Folklor için gittiğim gençlik merkezinden basketbol öğrencisi olarak ayrıldım. Dizimden ameliyat geçirince oyunculuğu bıraktım. Hakem kursuna katıldım ve bu günlere geldik. 1996'da FIBA hakemi oldum. Üç kıtada maç yönettim. Henüz 25 yaşındayken Efe Aydan, Erman Kunter, Aliço, Cihangir Sonat, Kara Mehmet ve Zeki Tosun gibi basketbol yıldızlarının maçlarını yönettim. Hakemliği bırakmadan önce oğlum Batuhan ile resmi maç yönetmek benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu.
Ondaki hakemlik ışığı görünce bizlere de destek olmak düştü. Basketbol hakemliğine yatırım yapan, bunu yaşam felsefesi haline getiren, tüm dünyadaki literatürü takip eden nadir kişilerdendir. Bir insanın hakem olabilmesi, babasının hakem olması ile bağlantılı değildir. Liyakat, azim, başarı, yetenek ve çok çalışmak gerekir. Genç hakemlere tavsiyem de başarı için her anlamda donanımlı, çok çalışan ve farkını her ortamda gösteren bir insan olmalarıdır.”
TÜRK basketbolunda jenerasyon değiştiriyoruz. Yabancı sayısı fazla. Genç Türk oyuncular, gelişimleri için yeterli süre alamıyor. Ekonomik zorluklar nedeni ile kapanan Bandırma'dan gençleri alarak az sayıda yabancı takviyesi ile mücadele eden Beşiktaş var. Bu oyuncularla oluşacak bir milli takıma 2 yıl sabredersek Avrupa'da şampiyonluğa oynayacak bir takım oluşturabiliriz.