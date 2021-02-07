Fatih Keleş: Tokyo’da çok madalya kazanacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Başkanı Fatih Keleş, 19 branşta mücadele verdiklerini ve Türkiye'nin en büyük spor kulübü olduklarını söyledi. SÖZCÜ HaftaSonu'na bugüne kadar yaptıkları, bundan sonraki hedeflerini anlatan Keleş, şu ifadeleri kullandı: “19 branşta faaliyet gösteriyoruz. Sporcu sayısı açısından Türkiye'nin en büyük spor kulübüyüz. 3500'ün üzerinde lisanslı sporcumuz var. Sadece sayı değil sporcuların nitelik ve kabiliyet ile yetenekleri açısından da çok değerli bir kulübüz.

ENGELLİ SPORCU

“Türkiye'nin engelli branşı anlamında en büyük kulübüyüz. Engelli sporculara üst düzey performans sağlayabilecek antrenörleri tesisleri, onların imkanlarına sunma sorumluluğunu gayet iyi biliyoruz ve hissediyoruz. Engelli sporcularımıza her alanda maddi ve manevi anlamda gerekli desteği veriyoruz ve gerekli desteğe vermeye devam edeceğiz. Yaklaşık 50'ye yakın engelli sporcumuz tesislerimizde spor yapıyor. Bunlar üst düzey sporcular. Bu sporcularımızın 8'i paralimpik olimpiyatlara gitmeye hak kazandı. Yüzmede 3 sporcumuz, okçulukta 4, para tekvandoda 1 sporcumuz paralimpik olimpiyat kotası aldı.”

SPORCULARIMIZ SADECE İSTANBUL'DA DEĞİL TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA

“Sadece İstanbul'da tesisleşen ve sadece İstanbul'da sporcuları olan bir kulüp değiliz. Türkiye'nin dört bir yanında sporcularımız var ve bizi temsil ediyorlar. İBBSpor olarak sadece İstanbul'da sporcularımız yok, Türkiye'nin dört bir yanında sporcularımız var, çalışmalarını bulundukları illerde sürdürüyorlar. Badminton branşımız Bursa'da, milli takımla daha içli dışlı olabildikleri için haltercilerimiz Ankara'da, bir okçumuz da kendi ili Muğla'da çalışıyor, Erzurum'da ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde çalışan sporcularımız var.”

KAYNAKLARIMIZI TAMAMEN AMATÖR BRANŞLARA YÖNLENDİRDİK

2019 yılı Eylül ayında yapılan genel kurulda İBBSpor'da göreve geldik. Kulübün ismini değerini ve potansiyelini biliyordum, ama göreve geldikten sonra dışarıdan göründüğünden çok daha ötesinde bir kulüp olduğunu gördüm. Göreve geldiğimizde biraz daha profesyonele kayan bir yapı vardı. Biz amatör sporlara verilen desteği daha doğru olarak gördük ve amatör sporlara branşlara daha da fazla destek verilmesi gerektiğini hissettik. Bunu uygulamaya geçirdik. Basketbol süper ligindeki takımımızı ligden çektik. Kulübün bütçesini yabancı oyuncular üzerine kullanmak istemedik, ne yaptık bunun yerine altyapılara önem verdik, altyapılara destek verdik, onların önüne çıkardık. Basketbol branşını kapatmadık, sadece altyapılara daha çok önem verdik. Altyapılardan yetişen oyuncuların yarınlarda milli takımlara destek olabileceğini, süre aldığında kendilerini çok daha geliştirebileceğini bildiğimiz için bu anlamda yönelişimiz oldu. Kulübün kurulduğu günden beri aktif olan voleybol branşında destek vermeye devam ettik, sadece Türk oyuncularla ve genç sporcularla mücadeleyi devam ettiriyoruz. Buradan tasarruf ederek elde ettiğimiz gelirimizi tamamen amatör branşlara kullandık. Başarılarımızda en ufak bir eksilme olmadı, artırdık. Yarıştığımız müsabakalarda en üst dereceyi kulübümüz sporcuları elde etti.

GEÇMİŞ TÜM ALACAKLARINI ÖDEDİK, BİTİRDİK

Geldiğimizde kulübün hem kamuya hem de sporcularına, antrenörlerine ve çalışanlarına birikmiş borçları vardı. İlk önce bu borçları azalttık, hatta bitirdiğimizi söyleyebilirim. Antrenörler ve sporcularımız ödemelerini artık zamanında alıyor. Geçtiğimiz dönemle ilgili kulübün prim ve ev gibi sözleri var, bu borçları da yakın zamanda kapatacağız. Sporcularımıza antrenörlerimize çalışanlarımıza bir borcumuz yok. Çok eski dönemden gelen SSK ve vergi borçlarında yapılandırmaya gittik, belli bir takvime bağladık, onları da ödeyerek kulübü borçsuz hale getireceğiz.

BÜTÇE ESKİDEN HOYRATÇA KULLANILMIŞ, BİZ BÜTÇEYİ CİDDİ ORANDA AZALTTIK

Kulübün bütçesini de ciddi anlamda azalttık. Kulübümüzün biz geldiğimizde 47 milyon TL'ye yaklaşan bir harcama bütçesi vardı. Zamanında bütçe hoyratça kullanılmış. Böyle olmaması gerekiyordu. Bu hoyratlığı devam ettirirsek sürdürülebilir bir bütçemiz olamayacağını biliyorduk. Bütçemizi yüzde 50-55 seviyesinde azalttık, ancak başarımızdan en ufak bir ödün vermeden bu seviyeye geldik. Bazı yaptığımız tedbirlerle, daha önce yapılan yanlışların önüne geçerek ciddi anlamda bütçemizi azalttık, borçlarımızı ödedik, sporcularımızın geçmiş alacaklarını ödedik. Herkes zamanında ücretini alır duruma geldi. Bütçe disiplini böyle devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

SPORCULARIMIZ, ANTRENÖRLERİMİZ ARASINDA KADIN SAYISINI ARTIRMAK İSTİYORUZ

Devraldığımızda gördüğümüz eksikleri gidermeye çalıştık. Kadın branşlarının ciddi anlamda eksik olduğunu gördük. Kulübün tarihinde ilk defa kadın atletizmini kurduk ve çok başarılı oldu. 1. Lig'de başarılı oldu ve Süper Lig'e yükseldiler. Yapılanmada genç sporculara önem verdik, onları yarınlara hazırlamak istiyoruz. Bu kulübün ve ülkenin gelecek vizyonuna ciddi katkı sunacağına inanıyoruz bu sporcuların. Kadın Voleybol Takımımız biraz atıl durumda bırakılmıştı, oraya önem verdik, destek verdik, şu anda kadın voleybol takımımız 1. Lig'de mücadele ediyor. Yine gençlerle yine Türk sporcularla oynayan bir kulübüz orada da. Umuyorum ki daha başarılı olacaklar Süper Lig'de bulacaklardır. Çalışanlarımız ve sporcularımız arasında kadın sayısını artırmayı hedefliyoruz.

EKREM BAŞKANIMIZ BİZE SÖZÜNÜ VERDİ

Kulübün gelecek anlamında hangi branşa eğilmesi gerektiğini gözden geçirdik. Sporun temel branşı olan atletizmi ve jimnastiği çok önemsiyoruz. Sporcunun ilk yapması eğitim alması gereken branşlar. Jimnastik branşını da kurduk ama maalesef pandemiden dolayı altyapıları yeterince ve içerisin dolduramadık. Ama hazırlıklarımız devam ediyorum. Ekrem İmamoğlu başkanımızdan tesisleşme anlamında sözümüzü aldık. İstanbul'a bir jimnastik tesisi kazandıracağı sözünü biz kendisinden aldık. Jimnastiği de kulübümüz içerisinde hem İstanbul'da hem Türkiye için çok değerli hale getirecek çalışmaların içinde biz de olacağız kulüp olarak. Olimpik branşlarda olimpik sporcularımıza çok daha fazla destek vereceğiz. Oimpiyatlar sporun zirvesi. Biz de o zirvenin içerisinde kulüp olarak da ülke olarak da sporcularımızı oralara kazandırmak istiyoruz.

ŞU ANA KADAR 18 OYUNCUMUZ YAZ OLİMPİYATLARI VE PARALİMPİK OYUNLARI MÜCADELESİ İÇİN OLİMPİYAT KOTASI ALDI, BU RAKAMIN 25-30'A ÇIKMASINI UMUYORUZ

Kulübümüz son 5 olimpiyatlarda madalya kazandıran sporcularla dolu. Tarihinde bu var, böyle bir alışkanlığı var. Hem çok sayıda sporcuyu olimpiyatlara gönderiyor, hem de ülkemize çok sayıda fazla madalya kazandırıyor. Olimpiyatlar yaz olimpiyatları ve paralimpik oyunlar adı altında var. Şu ana kadar 10'u yaz olimpiyatları, 8'i paralimpik oyunlarda yarışmak üzere toplamda 18 sporcumuz olimpiyat kotası aldı. 30'a yakın sporcumuz da kota mücadelesi veriyor. Bu sporcularımız içerisinde 8-10 sporcumuzun daha kota olmasını ve 25-30 civarı sporcumuzun olimpiyatlara katılmasını bekliyoruz.

OLİMPİYATLARDA CİDDİ BİR MADALYA HEDEFİMİZ VAR

Tokyo Olimpiyatları'nda kulüp olarak ciddi bir sayıda madalya alacağımıza inanıyorum. Sadece önümüzdeki Tokyo Olimpiyatları için değil, 2024 olimpiyatları için hazırlıklarını yapar durumdayız. Altyapımızı buna göre kuruyoruz ve kurguluyoruz. 2028'e dönük neler yapabileceğimizi tartışıyoruz. Biz de kulüp olarak 2024-2028 olimpiyatlarda en fazla madalya kazandıracak atılımları bugünden atacağız. Ona göre çocuklarımızı gençlerimizi spora girecekleri yaşta tespit edip onlara sürekli başarılı alabilecekleri alanda destek olacağız ve hedeflerine varmak için yolunu çizmiş vaziyette.

ANTRENÖRLERİN İYİ EĞİTİM ALMASINA ÖNEM VERİYORUZ

Milli takımlara 350'nin üzerinde sporcu veriyoruz. 30'un üzerinde milli takımda antrenörümüz var. Antrenör sporcu gelişiminde çok önemli birinci faktör, daha çok eski sporcu kökenli başarılı, sporu seven, gençlerle iletişimi çok iyi olan antrenörlerimiz var. Onların eğitimlerini de son derece destekliyoruz, gerekli eğitimleri alması için destek veriyoruz. Sporun bilmenin yanında doğru bir eğitim verebilmek için antrenörün de doğru eğitim alması gerekiyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE SPORCULARIMIZA GEREKLİ DESTEĞİ SAĞLADIK

Pandemi döneminde tesisler kapalı olduğu için sporcularımızın evde antrenman yapabilmeleri için evde zeminlerine serecek tatamilerden tutun da spor ağırlık aletlerini diğer malzemelere kadar ihtiyacı oldukları tüm spor aletlerini evlerine gönderdik. Kulüp olarak ne ihtiyaçları varsa gönderdik. Antrenörleriyle internet üzerinden görüşme ve antrenman programlarını devam ettirmelerini sağladık. Ücretler konusunda bir aksama yaşamamalarını istedik ve bunu sağladık. Üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirdiğimizi düşünüyorum.

SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ

Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı desteklerle ayakta duran, bu başarıları elde eden bir kulübüz. Bu nedenle vatandaşa karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Kullandığımız bütçe kendi elde ettiğimiz gelirlerle elde ettiğimiz bütçe değil, bu nedenle hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de vatandaşlarımıza karşı sorumluğumuzun olduğunun bilincindeyiz. Bütçe disiplini konusunda çok titiz davranıyoruz.

TESİSLEŞME HAKKINDA

Bütçemizde sağladığımız tasarrufu tesisleşme adına kullanacağız. Ekrem İmamoğlu başkanımızdan bunun sözünü aldık. Güzel tesislerimiz var, yenilemek değiştirmek ve bunların üzerine katkılar sağlayacak başka tesislerde çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Ülke sporuna vereceğimiz çok emek var, yapacağımız çok iş var, bunun için de bize kesinlikle tesis lazım. Ekrem İmamoğlu başkanımız da bize bunu yapacağının sözünü verdi.