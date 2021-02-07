Erzurumspor’da Yaw Ackah kaosu! Kadro dışı kaldı, suç duyurusu…

BB Erzurumspor ile HES Kablo Kayserispor'un bugün oynadıkları maçta 35. dakikada gereksiz yere kırmızı kart gören 21 yaşındaki Ganalı orta saha Jaw Achka, kulüp tarafından süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Ayrıca oyuncunun sözleşmesinin feshedileceği ve futbolcu hakkında suç duyurusunda bulunulacağı da ifade edildi. Oyuncunun aldığı ceza ise mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşılan gönderide “Süper Lig'de 2020-2021 sezonu devre arası transfer döneminde Kayserispor'dan kadromuza kiralık olarak dahil ettiğimiz Jaw Ackah isimli oyuncunun takımımız için oldukça önemli olan Kayserispor maçında 35. dakikada kırmızı kart görmesi sebebiyle oyuncu, süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Ayriyeten oyuncu ile sözleşmede feshedilecektir. Türk futbolunda hala bu tür futbol dışı, her türlü şüpheyi içerisinde barındıracak gelişmelerin olması futbolumuzun bu halde olmasının en büyük sebebidir. Gerek Türkiye Futbol Federasyonu etik kurulu gerekse Türk mahkemelerine bugünkü maçta milyonlarca spor severin gözü önünde yaşanan şaibe sebebiyle suç duyurusunda bulunacağız” ifadeleri kullanıldı.

Mesut Bakkal: Sorumsuz adam!

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal da maç sonunda oyuncusunun hareketine tepki göstermişti.

Tecrübeli çalıştırıcı, “Sorumsuz bir adam yüzünden yaklaşık bir saat inanılmaz mücadele eden oyuncularımı kutluyorum” diyerek eleştirdiği futbolcusu için şu sözleri sarf etti:

“Şimdi dinleneceğiz, Rize'ye aynı coşkuyla çıkacağız. Sorumsuz bir adamın yaptığı iş bizi çökertmeyecek. Benim takımım benimle beraber hep ayakta, kafası dik olacak.”

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Yaw Ackah kimdir?

Portekiz’in Boavista altyapısında yetişen ve 2019’da profesyonelliğe adım atan 21 yaşındaki Ackah, Ağustos 2020’de Kayserispor’a transfer oldu. Genç orta saha oyuncusu ara transfer döneminde Erzurumspor’a kiralık olarak gönderildi. Süper Lig’de bu sezon 13 maça çıkan Ackah, Türkiye Kupası’nda oynadığı 2 maçta 1 gol atabildi. Ganalı futbolcu orta saha mevkisinde forma giyiyor.