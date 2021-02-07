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Diagne ofsayta takıldı, Tottenham kazandı! Okay Yokuşlu ilk kez…

İngiltere Premier Lig 23. hafta karşılaşmasında West Bromwich Albion'u ağırlayan Tottenham, 2-0'lık galibiyetle üst üste 3 yenilgi sonrasında 3 puanla tanıştı. WBA'da ise Okay Yokuşlu ilk kez süre alırken, Diagne'nin iki golü ofsayta takıldı.

SKOR DIŞ HABER
Güncellenme: 17:06, 07/02/2021
Haberler Futbol
Diagne ofsayta takıldı, Tottenham kazandı! Okay Yokuşlu ilk kez…

İngiltere Premier Lig’de üst üste aldığı mağlubiyetlerle zirve yarışından kopma noktasına gelen Tottenham, kümede kalma ümitlerini yeşertmek isteyen West Bromwich Albion karşı karşıya geldi.

23. hafta karşılaşmasında ilk yarı golsüz beraberlikle geçilirken, 54. dakikada Harry Kane ve 58. dakikada Heung-Min Son’un attığı gollerle 2-0 öne geçen Tottenham mücadeleyi bu skorla galip tamamladı.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan ve 90 dakika boyunca forma giyen Mbaye Diagne, ikinci yarıda iki kez ağları sarstı ancak attığı goller ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Öte yandan milli futbolcumuz Okay Yokuşlu, 78. dakikada Romaine Sawyers’ın yerine dahil olarak ilk kez WBA formasıyla Premier Lig’de mücadele etmiş oldu.

Ligde son üç maçını kaybettikten sonra kazanan Tottenham puanını 36 yaparken, 19. sırada yer alan West Bromwich Albion ise 12 puanda kaldı.

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Harry Kane Heung-Min Son Mbaye Diagne Okay Yokuşlu Tottenham west bromwich Albion
Yayınlanma Tarihi:17:03,