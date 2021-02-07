Denizlispor fırsat tepti, Antalyaspor yine yenilmedi

Süper Lig’de ligin dibine demir atan Yukatel Denizlispor, son haftaların formda ekibi Antalyaspor’u konuk etti. 24. hafta mücadelesine hızlı başlayan Denizlispor, 14. dakikada Hugo Rodallega’nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarıda oyuna Amilton ve Podolski’yi alarak hücum gücünü artıran Ersun Yanal, 73. dakikada 19 yaşındaki genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar’ın golüyle nefes aldı ve durum 1-1’e geldi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Antalyaspor bu sonuçla puanını 31 yaparken, Denizlispor 18 puana ulaştı.
Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Antalyaspor, son 5 maçında 4 beraberlik – 1 galibiyetle tamamlayabildi. Denizlispor ise, 10 maçından 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılmış oldu.
Akdeniz temsilcisi bir sonraki maçında Yeni Malatya’yı ağırlarken, Denizlispor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
- Stat: Denizli Atatürk
- Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş
- Yukatel Denizlispor: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb – Kubilay, (Dk. 81 Ali Yavuz ), Sagal, Murawski, Diskerud (Dk. 56 Bakalorz ), Ahmed (Dk. 65 Mesanovic ), Rodallega
- Antalyaspor: Boffin, İmeri (Dk. 46 Doğukan), Kudryashov, Ersan, Eren, Hakan, Fred (Dk. 87 Serdar ), Gökdeniz, Bünyemin, Sidney (Dk. 60 Amilton), Orgill (Dk. 70 Podolski )
- Goller: Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor) – Dk. 73 Gökdeniz (Fraport-TAV Antalyaspor)
- Sarı kartlar: Kubilay, Murawski (Yukatel Denizlispor) – Gökdeniz (Fraport-TAV Antalyaspor)
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- Maçtan dakikalar (İlk yarı)
- 10. dakikada Hakan'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut farklı şekilde üstten dışarıya çıktı.
- 14. dakikada Diskerud'un ceza sahasının sol çaprazından rakibini geçerek yaptığı ortada Eren topu uzaklaştırmaya çalışırken Rodallega araya girerek meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu. 1-0
- 31. dakikada Sakıb'ın derinlemesine pasında topla buluşan Ahmed Yasin, net pozisyonda topa elle müdahale ettiği için hakem düdüğünü çaldı.
- 36. dakikada sol çaprazdan rakibini geçen Sagal, ceza sahası içerisine girerek topu Rodallega'nın ayağına attı. Rodellega ceza sahası içerisinden sert şut çekerken kaleci son anda topu çeldi. Dönen topa ceza sahası dışarısında Murawski vurdu, meşin yuvarlak az fakla yandan dışarıya çıktı.
- 44. dakikada ceza sahası içerisine gelen topu uzaklaştırmaya çalışan Mustafa'dan dönen topa sahip olan Ribeiro'nun şutu yan ağlarda kaldı.
- Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
- 49. dakikada Antalyaspor Teknik direktörü Ersun Yanal, tepkileri üzerine sarı kart gördü.
- 52. dakikada Sagal ceza sahasının önünde kontrol ettiği topa röveşata ile vururken, top kale direğinin sol yanından dışarıya çıktı.
- 56. dakikada Doğukan'ın ortasında Mustafa ceza sahası içerisinden uçarak topu kafasıyla uzaklaştırdı.
- 59. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Sagal süratle tek başına ilerlerken topu Rodallega ile buluşturdu. Rodallega ceza sahası içerisinde topa vurmayarak Sagal'la pas atarken, başarılı oyuncu dengesini kaybederek net pozisyonda yere düştü.
- 63. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahasının önünde kontrol ederek sert şut çeken Hakan, topu az farkla üst direkten dışarıya attı.
- 68. dakikada Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa arka direkte buluşan Da Silva, meşin yuvarlağa dokunamayınca auta çıktı.
- 73. dakikada Ersan'ın uzaklardan vurduğu topu Mustafa ve kalecinin tereddüttü üzerine araya giren Gökdeniz meşin yuvarlağı aşırarak kalecinin üstünden ağlara gönderdi. 1-1
- 90. dakikada Eren'in sol çaprazda bulunan Podolski'ye attığı topta, Podolski topu ceza sahası içerisine atarken Mustafa son anda tehlikeyi uzaklaştırarak topu kornere gönderdi.