Denizlispor fırsat tepti, Antalyaspor yine yenilmedi

Süper Lig’de ligin dibine demir atan Yukatel Denizlispor, son haftaların formda ekibi Antalyaspor’u konuk etti. 24. hafta mücadelesine hızlı başlayan Denizlispor, 14. dakikada Hugo Rodallega’nın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda oyuna Amilton ve Podolski’yi alarak hücum gücünü artıran Ersun Yanal, 73. dakikada 19 yaşındaki genç futbolcu Gökdeniz Bayrakdar’ın golüyle nefes aldı ve durum 1-1’e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Antalyaspor bu sonuçla puanını 31 yaparken, Denizlispor 18 puana ulaştı.

Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkartan Antalyaspor, son 5 maçında 4 beraberlik – 1 galibiyetle tamamlayabildi. Denizlispor ise, 10 maçından 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrılmış oldu.

Akdeniz temsilcisi bir sonraki maçında Yeni Malatya’yı ağırlarken, Denizlispor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Stat : Denizli Atatürk

: Denizli Atatürk Hakemler : Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş

: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş Yukatel Denizlispor : Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb – Kubilay, (Dk. 81 Ali Yavuz ), Sagal, Murawski, Diskerud (Dk. 56 Bakalorz ), Ahmed (Dk. 65 Mesanovic ), Rodallega

: Cenk, Lopes, Leismann, Mustafa, Sakıb – Kubilay, (Dk. 81 Ali Yavuz ), Sagal, Murawski, Diskerud (Dk. 56 Bakalorz ), Ahmed (Dk. 65 Mesanovic ), Rodallega Antalyaspor : Boffin, İmeri (Dk. 46 Doğukan), Kudryashov, Ersan, Eren, Hakan, Fred (Dk. 87 Serdar ), Gökdeniz, Bünyemin, Sidney (Dk. 60 Amilton), Orgill (Dk. 70 Podolski )

: Boffin, İmeri (Dk. 46 Doğukan), Kudryashov, Ersan, Eren, Hakan, Fred (Dk. 87 Serdar ), Gökdeniz, Bünyemin, Sidney (Dk. 60 Amilton), Orgill (Dk. 70 Podolski ) Goller : Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor) – Dk. 73 Gökdeniz (Fraport-TAV Antalyaspor)

: Dk. 14 Rodallega (Yukatel Denizlispor) – Dk. 73 Gökdeniz (Fraport-TAV Antalyaspor) Sarı kartlar: Kubilay, Murawski (Yukatel Denizlispor) – Gökdeniz (Fraport-TAV Antalyaspor)

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