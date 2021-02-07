SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Beşiktaş’ta kayıp Domagoj Vida! Başkent’te yok…

Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida, Konyaspor karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Vida, önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

Güncellenme: 21:49, 07/02/2021
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ta kayıp Domagoj Vida! Başkent’te yok…

Beşiktaş’ın Konyaspor’u konuk ettiği mücadelenin son dakikalarında rakibine yaptığı faul sonrası sarı kart gören Domagoj Vida cezalı duruma düştü. Hırvat futbolcu, önümüzdeki hafta Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek.

Bu sezon ligin 3. haftasında oynanan Konyaspor, 6. haftadaki Denizlispor ve 13. haftadaki BB Erzurumspor karşılaşmalarında sarı kart gören yıldız stoper, bu maçta gördüğü sarı kartla ligde oynanacak olan Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

Konyaspor karşısında kırmızı kart gören N’Sakala ise cezasını hafta içinde Konya’da oynanacak olan Türkiye Kupası mücadelesinde çekecek.

İLGİLİ HABER Rosier: Aboubakar çıkınca gol atmak bana kaldı Rosier: Aboubakar çıkınca gol atmak bana kaldı

beşiktaş Domagoj Vida Gençlerbirliği