Beşiktaş ve Konyasporlu futbolculardan ‘mor gözlük’ desteği

Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde iki takım oyuncuları mor gözlükler takarak seremoniye çıktı.

Beşiktaş ve Konyasporlu futbolcular, Epilepsi ile Savaş Derneği’nin ‘Epilepsi için bak’ kampanyasına destek için sahaya mor gözlükler takarak çıktı.

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Cenk Tosun tribünde

Beşiktaş’ın Premier Lig ekibi Everton’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Cenk Tosun, Konyaspor maçını tribünden takip etti.

31 Ocak tarihinde İngiltere’den geldikten sonra karantinaya giren tecrübeli golcünün karantina süreci bugün sona erdi. Konyaspor maçını tribünden takip eden Cenk Tosun, bu hafta takımla birlikte idmanlara başlayacak.

Tecrübeli golcünün Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor.