5 maçtır kazanamayan Sivasspor, Başkent deplasmanında 4 golle patladı

Sivasspor Başkent deplasmanında Ankaragücü’nü 4 golle dağıttı.. Ligde üst üste 5 maçtır kazanamayan kırmızı beyazlılar şeytanın bacağını Ankara’da kırdı. İlk yarıda Gradel’in ayağından bulduğu golle perdeyi açan ve soyunma odasına 1-0 üstünlükle giden Sivasspor ikinci yarıda Kayode, Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare’nin golleriyle farka gitti. Ev sahibi Ankaragücü’nün tek sayısı ise Ahmet Oğuz’un kendi ağlarına attığı golle geldi. Son 2 maçtır mağlup olan Ankaragücü Sivasspor karşısında da mağlup olarak kötü seriyi 3 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından 18 puanda kalan 20’inci sıradaki Ankaragücü son 7 haftada 6. yenilgisini aldı. Sivasspor ise 28 puanla 11’inci sıraya yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, Kayserispor deplasmanına gidecek. Sivasspor, BAY geçecek.

Kayode, ligde 224 gün sonra gol attı!

DG Sivasspor'un Nijeryalı forveti Olarenwaju Kayode, ligde 224 günlük gol suskunluğunu Ankaragücü karşısında bozdu.

Süper Lig'de 28 Haziran 2020'de oynanan Gaziantep FK – Antalyaspor maçında attığı gol sonrası rakip fileleri havalandıramayan Sivassporlu Olarenwaju Kayode, 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında suskunluğunu bozarak ağları sarstı.

Bu sezon Süper Lig'de ilk kez ağları havalandıran Kayode, aynı zamanda ligdeki 224 günlük gol hasretini de sonlandırdı. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan deneyimli oyuncu, sevincini arkadaşları ile paylaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüp de sosyal medya hesaplarından Kayode'nin gol sevincini paylaşarak, “Kral suskunluğunu bozdu” notunu ekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada ceza sahası içinde Pazdan, Gradel’e faul yapınca hakem Burak Şeker penaltı kararı verdi.

11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Gradel, sert bir vuruşta topu ağlara gönderdi. 0-1

19. dakikada ceza sahası içinde İbrahim Akdağ ile Gradel arasında yaşanan ikili mücadelede top İbrahim'in eline çarptığı gerekçesi ile bir kez daha penaltı kararı verildi. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi.

26. dakikada sol kanattan Saba’nın ortasında topla buluşan Badji’nin kaleci Muammer ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

27. dakikada Alper Potuk'un sol çaprazdan ortasında Emre Güral’ın şutunu kaleci Muammer güçlükle kurtardı.

34. dakikada İbrahim Akdağ’ın ortasında ceza sahası önünde Badji’nin şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada orta sahadan topu kapan Sivassporlu Fajr sol kanattaki takım arkadaşı Kayode'ye uzun oynadı. Topla buluşan Nijeryalı oyuncu rakiplerinden bir bir sıyrılarak süratle ceza sahası içinde sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan 27 yaşındaki oyuncu düzgün vuruşla farkı ikiye çıkartan golü kaydetti. 0–2

66. dakikada sağ kanattan topla buluşan Ankaragüçlü Bartolomeu rakiplerinden sıyrılarak topu ceza sahası içindeki takım arkadaşı Şahverdi Çetin'e verdi. Şahverdi'nin vuruşunda top Sivassporlu Ahmet Oğuz'a çarptı ve ağlara gitti. 1-2

68. dakikada bu kez Sivasspor'da Gradel sol kanatta buluştuğu topu Ankaragücü ceza sahası içerisindeki takım arkadaşı Erdoğan Yeşilyurt'ta yolladı. Boş alanda topla buluşan Erdoğan topu kaleci Korcan'ın solundan ağlara bırakarak farkı tekrar 2'ye çıkarttı. 1-3

88. dakikada Ankaragücü'nün savunma arkasına derin top oynayan Sivasspor'da topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt sol tarafta müsait durumdaki Yatabare'ye oynadı. Topu bekletmeden ağlarla buluşturan Yatabare takımının dördüncü golünü attı. 1-4