Yusuf Günay: Gereken başvuruları yapacağız

Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe’yi deplasmanda Mostafa Mohamed’in golüyle 1-0 mağlup ederken, karşılaşmanın ardından protokol tribününde gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından stat çıkışında kısa bir açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay, “Protokol tribününe 1000 kişi alınması gerekirken 3 bin kişi alınmış. Bununla alakalı olarak gerekli yerlerle gereken başvuruları yapacağız” ifadelerini kullandı.

Günay, tribünde yaşanan gerginlikle ilgili olarak sorulan soruya ise “Bunlar olabilecek şeyler. Anlık bir durumdu geçti bitti” diye konuştu.

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ise, protokol tribününde çok fazla sayıda kişi olduğuyla ilgili “Bizim arkadaşlar gerekli videoları çekmişler. Yukarıda çok fazla seyirci varmış. Önce camia olarak bu galibiyetin sevincini yaşayalım. Polemiklere yer vermeyelim. İki güzide kulüp olarak konuşmalarımıza dikkat edip dost kazanalım. Buna ihtiyacımız var. Protokoldeki gerginliği ben görmedim. Ama insan maç kaybettiği zaman stresli oluyor. Ben de stresli oluyorum. Bunu doğal karşılamak gerekiyor” yorumunda bulundu.

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